Paulo Autuori se despede do Atlético

Paulo Autuori (foto: Geraldo Bubniak)

Paulo Autuori se despediu do Clube neste domingo (3). Após o jogo contra o Palmeiras, o profissional concedeu entrevista coletiva e anunciou a saída do Atlético Paranaense. "Estou hoje aqui para me despedir e agradecer o convívio, sempre respeitoso, sincero e transparente”, disse.



Autuori agradeceu a oportunidade e elogiou o projeto do Rubro-Negro. "Quando fui convidado aqui ano passado para ser técnico foi porque acreditei muito no que me foi falado. Não precisei de mais de 20 dias para perceber que aquilo que me foi falado acontecia no dia a dia”, destacou. “Na minha perspectiva, é uma das melhores [instituições] pelas quais passei, de longe. Não só pela excelência de infraestrutura organizacional e metodologia, mas pelas ideias que tem, pela lógica que põe em tudo que faz”, complementou.



Paulo Autuori desejou sucesso na continuidade do projeto do Atlético Paranaense. "Saio orgulhoso de ter conseguido na minha história ter trabalhado em um Clube como o Atlético. Desejo felicidade a todos”, concluiu.