Shows de Phil Collins no Brasil terão os Pretenders

(foto: Divulgação)

Phil Colllins acaba de confirmar como convidados especiais os Pretenders em seus shows pela América Latina no próximo ano. A icônica banda de rock será convidada especial nos shows do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Cidade do México, Lima, Santiago, Montevideo, Buenos Aires e San Juan, Porto Rico.

As apresentações no Brasil acontecem no dia 22 de fevereiro no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro; no dia 24 de fevereiro no Allianz Parque, em São Paulo; e no dia 27 de fevereiro no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Os ingressos estarão à venda a partir de 7 de dezembro em www.eventim.com.br.

Os Pretenders atravessam a ponte entre o punk, a New Wave a e a música POP Top 40 mais do que qualquer outra banda, com músicas de sucesso como “I’ll Stand By You”, “Back On The Chain Gang” e ” Don’t Get Me Wrong”. A banda vendeu mais de 25 milhões de álbuns e a fundadora e líder Chrissie Hynde é uma dos melhores compositoras da música contemporânea.



Em 2016, Pretenders lançaram Alone, 36 anos após seu célebre álbum homônimo de estreia. Alone foi gravado em Nashville com Dan Auerbach do The Black Keys, que capitaneou toda a gravação como produtor e multi-instrumentista, e foi mixado por Tchad Blake (Arctic Monkeys, Peter Gabriel, Elvis Costello). A banda completa se juntou a Chrissie e Dan em Alone, que teve ainda participações de Dave Roe, ex-baixista de Johnny Cash, do roqueiro country Kenny Vaughan no violão, além de diversos membros do projeto de Dan, The Arcs. Duane Eddy também fez uma participação especial em ‘Never Be Together’.