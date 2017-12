Festa na praia

Mesa elaborada por Luciana Olesko e Maria Fernanda Lorusso (foto: Nenad Radovanovic)

Para compor a sua mesa de verão na Villa Batel Decor, as arquitetas Luciana Olesko e Maria Fernanda Lorusso se inspiraram em uma festa de verão na praia. Um Réveillon leve e delicioso na beira do mar ou da piscina. “Elaboramos a mesa com base em um fundo de mar de águas calmas e transparentes decorado com vários corais, conchas e muito verde de fundo”, contam. Seguindo a mesma proposta com um visual bem tropical, a arquiteta Angela Chinasso foge da mesa posta tradicional. “A grande sacada foi unir dois elementos muito tropicais que a princípio são de universos diferentes: o abacaxi e os corais”, isso reforça a proposta “mix e match” da profissional. “Misturar é demais! Tão permitido quanto necessário”.

Foto; Nenad Radovanovic

Mesa elaborada por Angela Chinasso

1º Prêmio Núcleo Decor

O Núcleo Paranaense de Decoração celebrou os contemplados do 1º Prêmio Núcleo Decor, em uma cerimônia no NH Hotel, em Curitiba. Escolhidos por uma comissão de profissionais ligados à área, a premiação foi dividida em oito diferentes categorias e contemplou projetos de escritórios de arquitetura e design selecionados de acordo com a criatividade, solução estética, inovação, design, eficiência e otimização do espaço.

Foto: Gerson Lima

A arquiteta e urbanista Claudia Vialle Caramori, vencedora do 1º lugar na categoria “Living / Sala de Estar / Home Theater”, com os também arquitetos Sérgio Valiatti e Luciana Tomasi Patrão, 1º lugar na categoria “Projeto Residencial / Interiores” e 2º lugar na categoria “Arquitetura Residencial”.

Trends Decor

A Inove Design inaugura sua tradicional mostra de decoração. Com curadoria da arquiteta Carla Kiss, a Mostra Inove Trends Decor acontece na loja do Jardim Social e conta com mais sete espaços assinados por nomes como Carla Grüdtner, Clarice Volpi, Deborah Nicolau, Denise Leal Ribas e Carolina Leal Ribas, Fernanda Bastos, Fernanda Borio e Mariana Paula Souza, cada um representando uma tendência. O coquetel de inauguração contou com apresentação da cantora Marcella Malczewski e recebeu convidados do mercado de arquitetura e decoração de Curitiba.

Foto: Raquel Lima

A empresária Eviete Dacól, da Inove Design, com as profissionais que assinam os espaços da Mostra: as arquitetas Clarice Volpi, Mariana Paula Souza, Carla Grüdtner, Fernanda Moura Borio, Carolina Leal Ribas, Fernanda Bastos, Carla Kiss e Denise Leal Ribas, e a designer de interiores Deborah Nicolau.