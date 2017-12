Ceará anuncia Douglas Coutinho, ex-Atlético, para 2018

(foto: Divulgação/ Ceará)

Um dos jogadores mais criticados pela torcida ao longo da temporada de 2017, o atacante Douglas Coutinho, de 23 anos, não fará parte do elenco do Atlético-PR em 2018. É que o Ceará, que garantiu recentemente o retorno à elite do futebol brasileiro, confirmou neste domingo (24/12) a contratação do jogador de 23 anos.

Após surgir como uma das principais promessas do clube da Baixada, Coutinho acabou caindo de produção e não conseguiu repetir o desempenho apresentado no Campeonato Paranaense de 2013, no qual foi a principal revelação. Desde então, foi emprestado a clubes como Cruzeiro e Braga (Portugal), sem apresentar bom desempenho e amargando o banco de reservas.

No ano passado, retornou ao Furacão e foi decisivo para que o time garantisse a classificação ao mata-mata na Copa Libertadores. Apesar de veloz, o atleta não conseguiu apresentar um bom futebol com regularidade e acabou alternando entre o time titular e a reserva, sendo costumeiramente criticado pela torcida.