Fãs comemoram aparição da primeira Doctor Who mulher

A edição especial de Natal de “Doctor Who” que foi ao ar na noite desta segunda-feira, 25, trouxe, pela primeira vez, uma mulher no papel principal. A atriz Jodie Whittaker substituiu Peter Capaldi, que interpretava o Doctor desde 2014. A chegada de uma mulher ao papel deixou os fãs da série muito felizes, e muitos internautas comemoraram nas redes sociais, definindo o momento como um marco na televisão.

Prestes a estrelar reality

Gretchen diz viver auge de reconhecimento

Aos 58 anos, Gretchen é não somente a “rainha do bumbum”, mas também dos memes. Desde que suas caras e bocas foram parar nas redes sociais, ela ganhou o carinho de uma geração jovem que até então desconhecia seu trabalho. “Nunca tive o reconhecimento que estou tendo agora. Acho que a juventude começou a curtir meu trabalho depois dos memes e gifs. E com a vinda do clipe da Katy [Perry], essa juventude fez com que esse sucesso se consolidasse. Veio tudo da galerinha jovem, que nem imaginava, porque eles nem conhecem meu trabalho direito”, diz Gretchen, à reportagem. Em julho, Gretchen apareceu no lyric vídeo (vídeo da letra) oficial de “Swish Swish”, single da cantora norte-americana Katy Perry. Na época, o assunto foi bastante repercutido na web. “Sinto-me numa fase muito boa da minha carreira. Depois desse clipe, o Brasil começou a me ver com outros olhos.” Sobre a possibilidade de participar da turnê de Perry, que chega ao Brasil em março de 2018, ela faz suspense. “Assinei contrato de confidencialidade. Não posso falar nada.”

Na rede

Produtora ‘vaza’ clipe de Anitta com Iggy Azalea e deleta depois

O clipe de ‘Switch’, música da rapper Iggy Azalea com a participação de Anitta, vazou na internet em maio deste ano. Desde então, a cantora não se manifestou sobre a divulgação da versão original, o que fez com que os fãs acreditassem que Iggy teria desistido do lançamento oficial. Na última segunda (25), no entanto, a Rain Sky Films, responsável pela produção do clipe, divulgou a versão finalizada em seu canal do Youtube. O vídeo era idêntico ao que fora vazado meses antes. Momentos depois, a empresa retirou o clipe de sua página oficial, o que não impediu que internautas salvassem a versão e republicassem no YouTube. Segundo alguns portais, a rapper reclamou em seu Twitter, alegando que a empresa não tinha sua autorização e que ganharia um “processo de presente de Natal”. As mensagens foram excluídas, assim como o vídeo oficial. Em julho, Anitta divulgou a música com a rapper australiana cantando no “Tonight Show”, apresentado por Jimmy Fallon.

Luto

Aracy Cardoso morre aos 80 anos

A atriz Aracy Cardoso, de 80 anos, morreu ontem no Rio de Janeiro. Ela participou de várias novelas na TV Globo e seu trabalho trabalho mais recente foi em ‘Sol Nascente’. Aracy estava internada há um mês no Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, tratando problemas no coração e nos rins. O corpo da artista será cremado hoje. Aracy deixa duas filhas, Bia e Patrícia. Na TV, um de seus papéis mais famosos foi como a governanta Zazá, de ‘A Gata Comeu’, de Ivani Ribeiro. Nos cinemas, atuou nos longas ‘Fatalidade’ (1993), ‘O Homem Nu’ (1997) e ‘Nosso Lar’ (2010). Também interpretou mocinhas nas novelas ‘Os Quatro Filhos’, ‘Sublime Amor’ e ‘A Indomável’, todas da TV Excelsior, de São Paulo.

Níver do dia

Gérard Depardieu

ator francês

69 anos