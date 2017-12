Natal na Inove Design

Mesa de Sandramara Jorge Costa para a Inove Design (foto: Divulgação)

Entrando no clima das festas de final de ano, a Inove Design convidou duas arquitetas para decorarem mesas de Natal nas unidades da loja. Sandramara Jorge Costa optou por uma decoração mais clean, com predominância da cor branca em sua mesa, no Batel. Já no Jardim Social, Caroline Bollmann investiu no vermelho, que resultou em uma composição clássica natalina.

Foto: Divulgação

Mesa de Caroline Bollmann para a Inove Design

Foto: Rodrigo Ramirez

Ingrid Moskalewski, gerente da Artefacto Curitiba, e Caroline Andrusko

Sobre Miami

A arquiteta Caroline Andrusko foi uma das participantes de um bate-papo na Artefacto Curitiba sobre a Art Basel 2017. Caroline apresentou suas opiniões sobre o evento de arte e pontuou a tendência mobiliário + moda como um dos principais destaques.

Foto: Valterci Santos

A empresária Sonia Elias e a arquiteta Renata Pisani

Café e vitrine

Os empresários Wilson Elias e Sonia Elias receberam convidados na Ton Sur Ton para um café da manhã de encerramento de ano. Na ocasião também foi apresentada a charmosa vitrine de Natal assinada pela arquiteta Renata Pisani, com mesa decorada por Camila Andreazza e Melissa Batschauer, da Pantara Party Decor.