No Paraná, homem invade igreja e quebra imagens religiosas

Imagem destruída na igreja de Santa Cecília do Pavão (foto: Reprodução/Facebook)

Um homem de aproximadamente 30 anos invadiu uma igreja na Paróquia Santa Cecília, em Santa Cecília do Pavão, no norte do Paraná, na noite desse sábado (dia 30), e quebrou todas as imagens religiosas no local. Segundo informações da Polícia Militar para o site Odiario.com, de Maringá, o local estava fechado e foi invadido por volta das 20h30. O suspeito quebrou uma janela e entrou na Igreja.

Ele também subiu ao topo da Igreja e quebrou a imagem que fica na parte externa, perto do sino. O prefeito da cidade, Edimar Santos, postou fotos no Facebook. Ele também colocou um vídeo que mostra o homem na parte externa da Igreja. Clique aqui para ver o vídeo.

Segundo informações da PM divulgadas pelo Odiario.com, o homem afirmou que "Deus tinha pedido para que ele fizesse aquilo". Ele foi detido pela PM, que fez o termo circunstanciado do incidente. Em seguida, foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cornélio Procópio