Isabela Garcia deixa a Globo depois de 46 anos na emissora

A atriz Isabela Garcia se despediu, nas últimas horas de 2017, da TV Globo. Ela fez um post no Instagram para comunicar que vai seguir caminho “por outra estrada”, sem informar quais serão seus próximos passos na carreira. Isabela estreou na emissora em 1971, aos quatro anos de idade, em um episódio de “Caso Espetacular”. Alguns de seus papéis de maior destaque na emissora foram nas novelas Bebê Abordo (1988), O Sexo dos Anjos (1989), Lua Cheia de Amor (1990) e Celebridade (2003).

Fernando de Noronha

Depois de ‘causar’ no réveillon, Neymar se declara a Marquezine

“Star Wars: Os Últimos Jedi” ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão nas bilheterias do mundo todo no feriado de ano-novo - o filme se manteve na liderança global nos últimos dias, e deve bater o recorde de “A Bela e a Fera” em 2017, que arrecadou US$ 1,26 bilhão nas bilheterias, segundo projeções da revista “Hollywood Reporter”. “Os Últimos Jedi” já passa toda a arrecadação de “Rogue One”, de 2016, mas ainda tem um longo caminho para chegar na marca de “O Despertar da Força”, o sétimo episódio da saga, de 2015. Foram US$ 2,06 bilhões para o filme que trouxe de volta Mark Hammill, Carrie Fisher e Harrison Ford. “Jumanji: Bem-Vindo à Selva” também está com bons números ao redor do mundo: a continuação do clássico de Sessão da Tarde fecharia o feriado com cerca de US$ 350 milhões arrecadados no mundo.

Neymar Júnior, o crque do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, e a atriz Bruna Marquezine, foram um dos casais mais comentados durante as comemorações de fim de ano. Os dois se encontraram em Fernando de Noronha e, desde o sábado, apareciam juntos em fotos tiradas por amigos. quase sempre em clima romântico. Ontem, por fim, Neymar fez uma declaração para Bruna em uma postagem de uma foto no Instagram. “Quando vi já estava nos teus braços. Love you, Pretinha”, escreveu. Na foto, os dois se beijam. Eles haviam terminado o namoro em junho deste ano. Em outubro deste ano, voltaram a se encontrar no casamento de Marina Ruy Barbosa, onde também trocaram alguns beijos. Bruna e Neymar, ou Brumar, foram a Fernando de Noronha a convite do ator Bruno Gagliasso, que recebeu o casal (se é que podemos afirmar que eles voltaram a formar um casal) e outras personalidades para passar o ano-novo em sua pousada na cidade.

Besos

America Ferrera, a Ugly Betty, anuncia primeira gravidez

America Ferrera aproveitou a virada do ano para anunciar sua primeira gravidez. A atriz, conhecida principalmente pelo papel de protagonista na série “Ugly Betty”, publicou uma foto usando óculos comemorativos de 2018 e segurando uma roupinha de bebê. No pequeno body cinza, está escrito em espanhol: “Más besos (por favor)”.

Níver do dia

Cuba Gooding Jr.

ator norte-americano

50 anos