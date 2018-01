Sirène: Chopp, Fish & Chips

O primeiro Sirère abriu na rua Trajano Reis e ficou conhecido pelos chopes e Fish & Chips. O sucesso foi tanto que a marca já ganhou mais dois endereços em Curitba, um na Vicente Machado e outro no Mercado Sal. O bar é escurão (adoro) com uma atmosfera informal, bom para beber e bater papo. Na parede atrás do balcão, ficam penduradas as canecas de chope com nome de seus respectivos donos, os habitués do bar, achei muito legal e agora tenho a minha própria caneca!



O artista Henrique Veio, é o responsável pelos desenhos nas paredes do bar, que são incríveis ! Os chopes, bem gelados e bem tirados fazem a alegria, o Pilsen (R$8) ,Weiss (R$10) Red (R$12) Apa(R$12) Ipa (R$13) e os Fish & Chips, o pequeno sai por R$ 12 e o grande R$18. Lugar que estava faltando na Vicente Machado, agora ela está completa !

Sirène Bar - Vicente Machado 632