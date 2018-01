Atlético pode contratar volante 'inativo' e zagueiro que fraturou o tornozelo

Pierre: lesão no tornozelo em 2017 (foto: Divulgação/Fluminense/Nelson Perez)

O volante Pierre, 35 anos, e o zagueiro Emerson Silva, 34 anos, chegaram a Curitiba nessa sexta-feira (dia 5) para passar por exames médicos no Atlético Paranaense. Se foram aprovados, serão contratados para a temporada 2018.

Os dois pouco jogaram nas últimas temporadas. Pierre está praticamente inativo. No último ano, pelo Fluminense, só ficou em campo por 352 minutos (o equivalente a quase quatro jogos inteiros). Foram oito partidas em 2017 – quatro como titular e quatro como substituto. Em setembro, ele precisou passar por uma artroscopia no tornozelo, segundo informações do site Netflu.

Em 2016, porém, Pierre foi mais utilizado – disputou 18 das 38 rodadas do Brasileirão. No resto do ano, mais 21 jogos.

Emerson Silva viveu seu auge em 2011, no Coritiba, quando chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Também se destacou em 2012, no mesmo clube paranaense. Depois disso, a carreira ficou marcada por lesões e poucos jogos. Em 2014, sofreu uma fratura na região do tornozelo e ficou mais de um ano sem jogar (cerca de 450 dias).

Em 2017, começou o ano como titular do Botafogo. Jogou 18 vezes como titular nas três primeiras competições do ano (Libertadores, Carioca e Copa do Brasil). No Brasileirão, porém, virou reserva da dupla Igor Rabello e Carli.

Caso confirme os dois jogadores, o Atlético pode chegar a seis reforços para 2018. Já estão no CT do Caju o lateral-esquerdo Carleto (ex-Coritiba), o meia Raphael Veiga (emprestado pelo Palmeiras) e os atacantes Bergson (ex-Paysandu) e Marcinho (ex-São Paulo).