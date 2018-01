Bugatti Chiron vai a leilão estimado em R$ 14 milhões

Bugatti Chiron: os superesportivos mais rápidos do mundo (foto: Divulgação) O interior traz revestimento marrom (foto: Divulgação)

Foram apenas 500 unidades produzidas com potência de 1.500 cv, o Bugatti Chiron virou sonho de consumo. Mas quem não conseguiu comprar uma unidade ainda tem uma chance. Um Chiron irá a leilão em Paris em fevereiro pela quantia estimada entre 3,2 milhões e 3,6 milhões de euros - equivalente em nossa moeda entre R$ 12 milhões e R$ 14 milhões. Este precinho é um pouco alto não apenas pela supermáquina, mas também pela exclusividade. O Chiron 2017 que será leiloado pela RM Sotheby’s é uma das 20 primeiras unidades a serem entregues em todo o mundo, com menos de 1.000 km rodados marcando no hodômetro.

Quando foi apresentado em 2016, a Bugatti o descrevia como “o superesportivo mais potente, mais rápido, mais luxuoso e mais exclusivo de produção do mundo”. Saiba por que: Seu motor 8.0 W16 com quatro turbos entrega o torque máximo de 163 kgfm, com velocidade máxima limitada a 420 km/h - para uso nas estradas. E a aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 2,5 segundos, segundo a fabricante. O Chiron saiu da fábrica de Molsheim, na França, com preço inicial de 2,4 milhões de euros na época, cerca de R$ 9 milhões. Mas creio que poucos carros, ou nem um outro, sofreu esta baita valorização O modelo que será leiloado traz pintura azul em dois tons, interior com revestimento de couro marrom e opcionais como o volante de fibra de carbono e as pinças de freio também em azul. Ele foi entregue ao primeiro dono em abril de 2017. Podem começar a mandar seus lances e boa sorte.