Jogos em casa

(foto: Marcelo Stammer)

Um espaço exclusivo pautado na diversão e lazer, um local de convívio não óbvio para receber convidados. Foi com essa proposta que a arquiteta Carolina Bonetti elaborou uma sala de poker de 13m² em uma residência no Alphaville Graciosa – Pinhais – PR, para um jovem empresário de personalidade forte. “A intenção era criar um ambiente com personalidade, de ar masculino e que ao mesmo tempo fosse aconchegante e moderno. Por isso, foram escolhidos tons de cinza, o preto - atemporal, aconchegante e transmite personalidade -, materiais cromados e o toque de bordô apenas no centro da mesa de poker, objeto pouco óbvio de se ter em casa - para ser o destaque”, detalha Carolina. O cômodo era destinado a um escritório que não foi executado. Então, com o espaço livre foi possível explorar bem sua amplitude e implantar o projeto como desejado: iluminação alterada para ser direta no centro da mesa para que toda a atenção se voltasse para o jogo e o restante indireta, trazendo ar aconchegante; em uma das paredes foi colocado um revestimento de pedra Hitam da Palimanan e o restante foi fechado em marcenaria; e o piso de madeira natural já existente na residência foi mantido. O resultado final é um projeto que esbanja estilo e descontração, em que a mesa de poker está acompanhada de frigobar, bar e televisão.

Foto: divulgação

Arena ICC assinada por Fernanda Moura Borio

Sunset Party em Caiobá

A temporada Sunset Party, no litoral paranaense, reúne festas e atrações musicais no Iate Clube de Caiobá. A novidade é que neste ano os eventos acontecem na Arena ICC, um novo espaço inaugurado com mil metros quadrados. A ambientação conta com móveis da Villa Batel Decor e foi assinada pelo escritório FMB Arquitetura.

Fotos: divulgação

Poltrona Blava II

Jogo Americano Beija-Flor

Sale de móveis e acessórios

A Villa Batel Decor está com até 70% de desconto em produtos selecionados do showroom da loja. São sofás, cadeiras, poltronas e outras peças com valor reduzido. Além do mobiliário próprio, alguns dos corners que fazem parte da loja também estão em promoção. É o caso da Lolahome, que está fazendo o Summer Sale, com produtos de verão com até 70% off também. Os descontos vão até o dia 30 de janeiro.