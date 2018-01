Caminhões DAF

(foto: Divulgação)

As versões 2018 do XF105 e do CF85 ganham novidades em opcionais e itens de série. O CF85 passa a contar com o opcional do farol Skylight na cabine Space. Localizados na parte superior da cabine, os faróis garantem que o motorista tenha mais iluminação nas estradas, proporcionando maior segurança. Já no XF105, a cabine Space contará com o opcional de defletores laterais para atender as demandas do equipamento para diferentes implementos. Além disso, todos os modelos XF105 Super Space Cab ganham painel visual madeira de série. As versões 2018 tanto do XF105 como do CF85 passam ainda a ser ofertados de série com desligamento automático do motor. O dispositivo funciona em caso de inatividade operacional de cinco minutos (marcha lenta) em todos os veículos. Com alta demanda de mercado, visa reduzir o consumo de combustível. O condutor é alertado previamente do estado ocioso prolongado e o sistema desliga automaticamente o motor.

Renault

Em 2017 a Renault do Brasil manteve a trajetória de crescimento que segue de forma contínua no país desde 2010, alcançando novo recorde de participação de mercado: 7,7%, com ganho de 0.2 ponto percentual em relação a 2016. No total, a empresa emplacou 167,1 mil veículos, contra 149,9 mil unidades emplacadas em 2016, um crescimento de 11,4%, superior ao aumento registrado pelo mercado automobilístico brasileiro em 2017, que foi de 9,4%.

Promoção 208 e 2008

Os modelos Peugeot 208 e 2008 participam da campanha Peugeot Summer Drive, que oferecerá taxa zero em toda a linha dos dois modelos. O Peugeot 208 ainda poderá ter compra em 24 vezes e o Peugeot 2008 em 30 vezes. A oferta será válida até o dia 31 de janeiro. Os Peugeot 208 e 2008 apresentam ainda outros atributos, como o interior tecnológico do i-cockpit (volante de dimensões reduzidas, painel de instrumentos elevado e uma central multimídia ergonômica e multifuncional com tela de 7 polegadas colorida sensível ao toque), regulador e limitador de velocidade e seis airbags, entre outros itens de série.