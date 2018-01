Lexus NX 300 ganha nova versão de entrada por R$ 215.800

SUV compacto usa novo nome, NX 300, a partir de 2018 (foto: Divulgação)

A Lexus anuncia o lançamento da linha 2018 do crossover NX no Brasil com importantes novidades. Até então batizado de NX 200t, o modelo muda de nome e a partir desta nova gama passa a se chamar NX 300, agora em três diferentes versões. Destaque para a versão de entrada Dynamic, que começa a ser vendida com preço sugerido de R$ 215.800. As demais configurações Luxury e F-Sport completam o portfólio, custando R$ 225.400 e R$ 246.000, respectivamente.

No visual, a linha 2018 teve leves alterações no desenho dos para-choques e no formato da grade (com grelha interna exclusiva na versão F-Sport), além de lanternas com nova iluminação interna e faróis em LED com iluminação aprimorada. Completam o pacote as novas rodas de liga leve aro 18’’, que são de série em todas as versões mas com acabamento brilhante e revestimento metálico escuro na variante F-Sport. Na cabine, há novo posicionamento do descanso dianteiro para braços e ampliação da área de controle em touchpad, além de novos acabamentos para portas, painel e botões diversos de seleção e comando. A versão F-Sport traz ainda painel com ornamentações, costuras e perfurações exclusivas, bancos em formato esportivo, pedais de alumínio e emblema F-Sport no volante. Sob o capô, o motor 2.0 turbo a gasolina de 238 cv e 35,7 kgfm de torque é o mesmo em todas as versões, sendo sempre ligado a um câmbio automático de 6 marchas. De acordo com dados oficiais, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 7,1 segundos e o consumo médio chega a 8,3 km/l na cidade e 10 km/l na estrada. Tração integral é item de série, assim como os modos de condução Eco, Normal, Sport e Sport+ (esta última disponível apenas para a F-Sport). Entre os equipamentos, o NX 300 2018 traz uma nova tela de LCD de 10,3 polegadas para o sistema multimídia nas versões Luxury e F-Sport e 8’’ para a versão de entrada Dynamic. Teto solar elétrico é item de série na Luxury, sendo a F-Sport a única a oferecer teto solar panorâmico fixo.