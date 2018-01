Compra do material escolar exige ‘bater perna’

Consumidor precisa consultar preços em diferentes lojas antes da compra (foto: Franklin de Freitas)

O Procon-PR, departamento vinculado à Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, conclui nesta semana a sua tradicional pesquisa sobre os preços de material escolar. Esta é uma das principais despesas de início de ano, por isso o Procon enfatiza a importância do consumidor pesquisar os preços para não perder dinheiro, já que o mês ainda tem as despesas com IPVA e logo em seguida o IPTU.

“Tem que pesquisar. Quem pesquisa economiza. No mínimo em três locais diferentes. Pela experiência de outros anos podemos dizer que o consumidor vai encontrar preços muito diferentes de um local para outro”, aconselha a diretora do Procon-PR, Claudia Silvano. Segundo Claudia, a pesquisa que o Procon prepara anualmente é um instrumento de alerta aos consumidores quanto a diferença de preços no mercado. A pesquisa 2018 deve ser divulgada até amanhã.

Na pesquisa do ano passado, o Procon-PR encontrou diferenças de preços de mais de 200% em determinados produtos. Foram 178 itens incluidos na pesquisa em seis estabelecimentos de Curitiba.

Reaproveitar

Claudia ainda dá dicas para as famílais economizarem nesta época. A primeira é reaproveitar o material que sobrou do ano passado. “Sempre sobra alguma coisa. Uma borracha, um lápis de cor. É importante até para o aprendizado de sustentabilidade para a criança, de saber reaproveitar os produtos, além da economia feita”, diz.

A segunda dica é o de pesquisar sempre. Em terceiro, reunir outras famílias e fazer compras em conjunto para negociar preços melhores. Ainda, se tiver dúvida, os pais devem entrar em contato com a escola para entender a razão do pedido de determinados materiais na lista do ano. Outra, mesmo que a diferença de preço entre lojas diferentes pareça insignificante, na soma, pode resultar em uma grande perda.