Os Mulheres Negras estão de volta

Mauricio Pereira e André Abujamra voltam à estrada com Os Mulheres Negras, aquela que, nos anos 1980, se intitulava “a terceira menor big band do mundo”. Os Mulheres Negras encantam com sua música, sua teatralidade e sua abordagem não convencional de instrumentos conhecidos e de outros não convencionais. Nesse espetáculo, eles apresentam sucessos como ‘Sub’, ‘Eu Vi’, ‘Martim’ e ‘John’, além de canções inéditas, sempre com improvisos e interação com a plateia. O show promete muito pop, invenção e diversão. A banda – que atraiu legiões de fãs nos anos 1980 e início dos 1990 – reaparece turbinada pelas experiências individuais da dupla.

SERVIÇO:

Música: Os Mulheres Negras

Onde: Caixa Cultural (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba)

Quando: Hoje, às 20 horas. Sábado (13) às 19h e 21h. Domingo (14) às 19h.

Quanto: R$ 20 e R$ 10 (meia)