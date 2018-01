Shoppings comemoram alta de público em 2017

Shopping Palladium: exposição mostra de forma lúdica a importância dos insetos para o meio ambiente (foto: Franklin de Freitas)

Apesar da crise, os shoppings fecharam 2017 com bons números. Ontem foi divulgado o Índice de Visitas a Shopping Centers (IVSC) de dezembro, que registrou um aumento de 3,46% no número de frequentadores em dezembro em função do Natal. Com esse desempenho, o setor fechou o ano em 0,62%, revertendo o resultado negativo de 2016.

E, na tentativa de manter a expansão, no período de férias, os shoppings investem em atrações para tentar atrair a garotada e, por tabela, os pais que não puderam viajar nestas férias. Em Curitiba, um destes centros comercias resolveu apostar em uma Exposição de insetos Gigantes para mostrar, de forma lúdica, a importância dos insetos para o meio ambiente.

A mostra, que permanece no Shopping Palladium até o dia 13 de fevereiro, traz dez animais: formiga, lagarta, borboleta monarca, besouro rinoceronte, vagalume, louva-a-deus, gafanhoto, aranha tarântula e escorpião negro. Os bichos, que chegam a ter oito metros de diâmetro e cinco metros de altura, são animatrônicos, imitam som e movimento reais com o objetivo de reproduzir fielmente um ser vivo.

Na Oficina Insetolândia, as crianças de 3 a 12 anos podem confeccionar asas e antenas de insetos em EVA. A atração é indicada para crianças de 3 a 12 anos, tem custo de R$ 7,00 e acontece até o dia 13 de fevereiro.