Aniversário de Araucária terá prêmio de ciclismo no Parque Cachoeira

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), é apoiadora do “Grande Prêmio Aniversário de Araucária de Ciclismo 2018” que ocorrerá em 18 de fevereiro, às 7 horas, no Parque Cachoeira. As inscrições estão abertas no site www.ativo.com. A competição, dividida em 20 categorias, é organizada pelo Projeto Pró Bike Brasil e contará com arbitragem da Federação Paranaense de Ciclismo. Araucária completa 128 anos em 11 de fevereiro.

Os detalhes sobre o evento e as inscrições online também podem ser obtidos por meio do da página www.facebook.com/probikebrasil. As inscrições presenciais (em dinheiro) ocorrem nas lojas credenciadas listadas na página de Facebook citada. O 1º lote de inscrições (online e presencial) ocorre até 09/02 com valor de R$ 65 mais taxa. Algumas categorias, por questão de segurança, contam com vagas limitadas.

No caso da categoria KIDS, o valor é de R$ 30 mais taxa. O 2º lote de inscrições ocorre de 10/02 a 16/02 e será apenas nas lojas credenciadas. Para os idosos (acima de 60 anos) há desconto de 50% no valor da inscrição. A organização esclarece que as inscrições são intransferíveis e que não realizará devolução de valores pagos por motivo de arrependimento ou não poder participar do evento. Assessorias, equipes e grupos acima de 10 atletas podem realizar suas inscrições com desconto de 10% através do e-mail probikebr@hotmail.com .

Kit

O kit do atleta é composto de número de identificação, medalha de participação, foto gratuita, seguro de vida e brindes de patrocinadores. A retirada do kit será realizada no dia do evento até 30 minutos antes de cada largada. Os cinco primeiros de cada categoria receberão troféu.