Trump diz que Senado deve mudar regras se impasse continuar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente americano, Donald Trump, disse neste domingo (21) que se a paralisação continuar, os republicanos devem financiar o governo mudando as regras do Senado -que exige uma grande maioria para aprovação de contas. "Os democratas apenas querem que imigrantes ilegais despejem em nosso país sem controle. Se o impasse persistir, os republicanos deveriam ir para 51% (opção nuclear) e votar o orçamento real, a longo prazo", disse no Twitter.

O financiamento para agências federais acabou no sábado, com Trump e parlamentares republicanos em um impasse. Os republicanos, que têm uma pequena maioria do Senado, disseram que não negociariam sobre imigração até o governo se reabrir.

LEIA O TUÍTE: O principal ponto de discórdia tem sido a exigência de democratas que os mais de 700 mil imigrantes ilegais que chegaram ao país quando eram crianças, os "dreamers", sejam protegidos da deportação. No sábado, o presidente já havia responsabilizado os legisladores democratas pela paralisação do governo americano. "Os democratas estão muito mais preocupados com imigrantes ilegais do que com nosso grande Exército ou com a segurança da nossa fronteira no sul", escreveu. "Eles facilmente poderiam ter feito um acordo, mas em vez disso decidiram brincar de política de paralisação." O presidente americano disse que este é seu primeiro aniversário na Presidência e que os democratas "quiseram dar um presente".