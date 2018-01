Curitiba está perto de bater recorde de dias com chuva

Para os curitibanos, o ano de 2018, ao menos até aqui, poderia ser resumido em uma palavra: chuva. E tudo indica que o cenário não deverá mudar tão cedo, com as previsões para as próximas duas semanas indicando a persistência de temperaturas altas aliadas com pancadas de chuva à tarde e à noite.

De acordo com o ClimaTempo, até o dia 4 de fevereiro Curitiba terá apenas duas datas sem a ocorrência de chuva: 27/01 e 02/02. Nos primeiros 21 dias de janeiro, em apenas quatro a Capital não registrou precipitações. Caso se confirme a previsão, então, Curitiba igualará os recordes de 2010 e 2011, que tiveram apenas cinco dias sem precipitação.

Estrago

Nos últimos dias, inclusive, todo esse aguaceiro tem causado grandes problemas na cidade. Na sexta-feira, a Defesa Civil registrou pelo menops nove pontos de alagamento nos bairros Portão, Hauer, Bairro Alto, Atuba, Cajuru, Uberaba e CIC. Além disso, houve destelhamento em uma fábrica de roupas no bairro Batel e no Campo Comprido uma ponte que dá acesso a uma área de invasão no Jardim Santos Andrade foi interditado.

Fora de Curitiba, mais ocorrências. Em Almirante Tamandaré, na RMC, o deslizamento de um morro na Avenida São José acabou comprometendo parte do muro de uma casa. Em Morretes, no litoral paranaense, uma pedra de 2,5 metros deslizou de um morrou e provocou a interdição parcial da pista na altura do quilômetro 41 da BR-277.

A ocorrência mais grave, contudo, foi registrada em Matinhos, também no litoral paranaense. No último dia 16, os diversos pontos de chuva na cidade acabaram deixando 30 pessoas desalojadas após a água invadir e danificar cerca de 500 residências. Pelo menos 2.530 pessoas foram afetadas, segundo a Defesa Civil do Paraná.