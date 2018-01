Mercado mantém em 3,95% projeção de inflação para este ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mercado financeiro manteve a projeção para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) -a inflação oficial do país- em 3,95% para este ano, a mesma estimada na semana passada. As informações são da Agência Brasil. A projeção consta do boletim Focus, publicação divulgada nesta segunda-feira (22) no site do Banco Central (BC) com projeções para os principais indicadores econômicos. Há quatro semanas, a expectativa estava levemente superior, em 3,96% para 2018. A estimativa para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, também foi mantida para 2018 em 2,7%. Há quatro semanas, o índice era inferior, 2,68%. Para 2019, no entanto, houve um aumento na projeção do PIB, que passou de 2,8%, na semana passada, para 2,99% no boletim divulgado hoje. A estimativa para a inflação foi mantida em 4,25%. O boletim Focus é divulgado todo início de semana e traz a média das expectativas de bancos, instituições financeiras, consultorias e empresas sobre os principais indicadores relacionados à economia brasileira, como os diversos índices de inflação, o PIB, a taxa de câmbio e a taxa básica de juros da economia, a Selic.