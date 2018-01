José Bastos Padilha Neto é um cineasta, roteirista, documentarista e produtor cinematográfico brasileir (foto: Divulgação/ Arquivo Bem Paraná)

GUILHERME GENESTRETI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival de Berlim, uma das mais tradicionais mostras de cinema do calendário, anunciou mais cinco títulos que estarão na competição pelo Urso de Ouro deste ano. Entre eles está "Operação Entebbe", filme americano dirigido pelo carioca José Padilha.

A história é inspirada no sequestro de um voo da Air France que fazia a rota entre Tel Aviv e Paris, em 1976, levado a cabo por guerrilheiros ligados à Frente Popular para a Libertação da Palestina. O longa tem Rosamund Pike ("Garota Exemplar") e Daniel Brühl ("Adeus, Lênin") no elenco.

Padilha já ganhou um Urso de Ouro, em 2007, por "Tropa de Elite". Os outros filmes anunciados nesta leva para competir nesta edição são "Season of the Devil", de Lav Diaz (Filipinas) e "Museo", de Alonso Ruizpalacios (México). Fora da disputa também foram escalados "Ága", de Milko Lazarov (Bulgária, Alemanha, França), e "Unsane", de Steven Sorderbergh (EUA).

O Brasil também está representado na competição por "Las Herederas" (as herdeiras), dirigido pelo paraguaio Marcelo Martinessi. Fora da disputa, o país também emplacou três filmes na mostra Panorama, paralela à competição principal. São eles "Aeroporto Central", de Karim Aïnouz, "Ex-Pajé", de Luiz Bolognesi, e "Bixa Travesty", de Claudia Priscilla e Kiko Goifman.

Veja a lista completa de filmes na competição do Festival de Berlim

"Operação Entebbe", de José Padilha (EUA)

"Season of the Devil", de Lav Diaz (Filipinas)

"Museo", de Alonso Ruizpalacios (México)

"Ága", de Milko Lazarov (Bulgária, Alemanha, França)

"Unsane", de Steven Sorderbergh (EUA)

"3 Days in Quiberon", de Emily Atef (Alemanha, Áustria, França)

"Black 47", de Lance Daly (Irlanda, Luxzembrugo)

"Damsel", de David e Nathan Zellner (EUA)

"Eldorado", de Markus Imhoof (Suíça, Alemanha)

"Las Herederas", de Marcelo Martinesse (Paraguai, Alemanha, Uruguai, Noruega, França, Brasil)

"Pig", de Mani Haghighi (Irã)

"La Prière", de Cédric Kahn (França)

"The Real Estate", de Måns Månsson (Suécia/ Reino Unido)

"Touch Me Not", de Adina Pintilie (Romênia, Alemanha, República Tcheca, Bulgária, França)

"Transit", de Christian Petzold (Alemanha, França)

"Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", de Gus Van Sant (EUA)

"Dovlatov", de Alexey German Jr. (Rússia, Polônia, Sérvia)

"Eva", de Benoît Jacquot (França)

"Figlia mia, de Laura Bispuri (Itália, Alemanha, Suíça)

"In den Gängen, de Thomas Stuber (Alemanha)

"Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot", de Philip Gröning (Alemanha)

"Mug", de Magorzata Szumowska (Polônia)