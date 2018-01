Biometria ultrapassa 50% do eleitorado paranaense

O recadastramento biométrico, que permite a identificação do eleitor pelas digitais antes do voto, ultrapassou na segunda-feira a metade do eleitorado brasileiro, atingindo 73.638.970 (50,21%) dos 146.654.659 eleitores do país. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No Paraná, o voto biométrico já está disponível para 6,7 milhões de eleitores, ou 84% dos 7,9 milhões de eleitores do Estado. Na semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral iniciou nova fase do recadastramento, em 30 municípios. A meta é atingir 90% dos eleitores para as eleições deste ano.

Desde a sua gradual implantação em 2008, sete estados já concluíram a biometria de seus eleitores. São eles: Alagoas e Sergipe, que cadastraram todos os seus eleitores na biometria até 2012, Amapá e Distrito Federal, que terminaram o processo em 2014, e Goiás, Tocantins e Roraima, que finalizaram o recadastramento no ano passado. Roraima concluiu o cadastramento e está em processo de homologação para cancelar os eleitores que não compareceram.

A previsão da Justiça Eleitoral é que todo o eleitorado brasileiro esteja cadastrado na biometria até 2022. As metas de cadastramento para os próximos anos são as seguintes: 9.824.597 eleitores este ano, 21.496.827 eleitores em 2019, 10.790.971 eleitores em 2020, 19.298.704 eleitores em 2021 e 10.332.912 eleitores em 2022.

Em 2016, mais de 39 milhões de eleitores estavam aptos, por meio da identificação biométrica, a votar em 1.541 municípios. A Justiça Eleitoral planeja incorporar eleitores de mais 1.207 municípios a esse número para as eleições de 2018.