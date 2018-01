Em Curitiba, mulheres em situação de rua terão 'Dia de Rainha'

Em um dia, mulheres em situação de rua ganham serviços de beleza, como cabeleireira e manicure, roupas e comida (foto: Divulgação)

O mês de março será especial para as mulheres que estão em situação de rua em Curitiba. É que no dia 11 de março, três dias depois da celebração do Dia da Mulher, um grupo de voluntárias realizará a terceira edição do "Dia de Rainha", que visa ajudar a melhorar a autoestima dessas pessoas por meio de uma série de ações artísticas, culturais e a oferta de serviços de beleza, saúde e bazar. Como as próprias voluntárias definem, “um dia de festa e cuidados”.

Serão 40 as mulheres selecionadas para ter um dia especial, fazendo escova no cabelo, maquiagem, pintando as unhas, ganhando roupas limpas e alimentação.

Aline Castro Farias, idealizadora da iniciativa, conta que o "Dia de Rainha" surgiu a partir de uma observação de sua filha, então com cinco anos de idade. “Estavamos adotando cachorrinhos quando ela viu uma mulher debaioxo de uma marquise. Tirou uma frutinha que tinha no bolso e colocou do lado dela, virando em seguida para mim com os olhos marejados para dizer: 'tão triste gente que abandona bicho, imagina quem abandona gente'. Foi a partir daí que tive a ideia”.

Na primeira ação, em 2015, cerca de 20 voluntárias participaram da iniciativa. Para este ano, a expectativa é de mais de 100, inclusive com a participação confirmada de uma médica ginecologista que virá de São Paulo para participar do dia especial ofertando serviços de saúde às curitibanas. Uma experiência inesquecível, segundo Aline.

“É um choque de realidade muito grande. No dia seguinte a maioria de nós fica em silêncio, digerindo a realidade, e depois não conseguimos nunca mais deixar de lado”, conta. Aline destacando que 90% do público-alvo da ação está na rua por conta de abusos sofridos dentro de casa. “Então só tentamos trazer um pouco de acolhimento, porque as vezes é muito pouco do que elas precisam: é um olhar, ter um pouco de empatia”, complementa.

Para quem quiser ajudar, o projeto está aceitando doações até o dia 3 de março. Ao todo, são oito pontos de coleta na cidade, espalhados pelos bairros Centro, Batel e São Francisco, além de um ponto em São José dos Pinhais, na RMC. Nos próximos dias também passarão a ser aceitas doações em dinheiro - para mais informações, acompanhe a página do "Dia de Rainha" no Facebook.

Ação está em crescimento e buscando novos horizontes

Para a ação deste ano, o Dia de Rainha já está com a equipe de voluntários praticamente fechada. Apenas para a oferta de serviços de beleza, por exemplo, já são 40 voluntárias confirmadas. Contando ainda a parte de alimentação, saúde e bazar, já são mais de 100 as mãos amigas. Como o local em que será realizado a iniciativa ainda não foi definido (em 2017 aconteceu no abrigo LBT, da Prefeitura de Curitiba), no momento não são necessários mais voluntários.

“Até a gente se organizar para atender mais mulheres e principalmente o lugar em que realizaremos a ação, que é a nossa principal batalha no momento, está sendo difícil isso. A galera quer trabalhar, mas já temos as voluntárias definidas para o dia. Mas estamos com algumas propostas para a sequência e talvez consigamos expandir a proposta, e aí sim vamos precisar de mais voluntárias”, explica Aline.

A idealizadora ainda esclarece que apenas mulheres realizam os trabalhos diretamente com as mulheres. Homens também podem ajudar, mas acabam limitados a tarefas como transporte por conta da rejeição por parte delas, que possuem vidas marcadas por episódios de violência com homens.

“Eles podem trabalhar, mas de outra maneira. É que entre essas mulheres (em situação de rua), os homens não são bem aceitos, até porque todas elas, 100%, possuem histórico de violência por parte de homens. Então preferimos preservar elas”.

SERVIÇO

Dia de Rainha

O que é: Uma ação voluntária voltada para mulheres em situação de rua. A ideia é ajudar no resgate da autoestima delas por meio da oferta de serviços de beleza, saúde, bazar e a promoção de ações culturais e artísticas.

Quando acontece: 11 de março

Site: https://www.facebook.com/diaderainha/

Precisa de: Bolsas para os kits, Lenços umedecidos, absorvente, shampoos e condicionador, pasta e escova de dente, toalhas, maquiagem, sabonetes, desodorante, hidratante, calcinha e sutiã novos, roupas e calçados em bom estado.

Voluntários: Para este ano, a ação já está com grupo fechado. Mas quem quiser pode entrar em contato pelo Facebook

Pontos de coleta:

Balaio de Gato (Rua Pres. Carlos Cavalcanti, 450, Lj 6, Centro)

Álbum Hits (Rua Brigadeiro Franco, 1193, Lj 1, Mercês)

Pró Kairós (Rua Profª Marieta de Souza e Silva, 2306, Parque da Fonte, São José dos Pinhais)

Terra índia (Rua Dr. Faivre, 581, Centro)

Lavô Tá Novo Brechó (Avenida Vicente Machado, 666, Batel)

Restaurante A Caiçara (R. Dr. Claudino dos Santos, 90, São Francisco)

Bar do Fogo (Rua São Francisco, 148, Centro)

Bodeguita (Rua Inácio Lustosa, 308, Centro)