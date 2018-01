Toyota RAV4 ganha versão de entrada com preço de R$ 129.990

Tração do RAV4 é apenas dianteira, como na versão de topo (foto: Divulgação)

A Toyota lança a partir de maio a nova versão de entrada 2.0 4x2 ds RAV4, com preço sugerido de R$ 129.990 e que já pode ser reservada na rede de concessionárias da marca. A novidade traz o mesmo conjunto mecânico da configuração 4x2 CVT Top (R$ 139.290), com motor 2.0 a gasolina de 145 cv de potência e 19,1 kgfm de torque, com transmissão CVT e tração dianteira. Para justificar diferença no preço, o RAV4 mais barato abre mão de itens como bancos de couro, ar-condicionado digital de duas zonas, central multimídia, banco do motorista com ajustes elétricos, sete airbags, sensor de chave, partida do motor por botão e sensores de estacionamento dianteiros. A nova versão tem bancos de tecido, três airbags (dois frontais e um de joelho, para o motorista) e sistema de som com toca-CDs, USB e Bluetooth. A lista de itens de série também contempla ar-condicionado analógico, retrovisor interno antiofuscante, faróis com ajuste de altura, controles de tração e estabilidade e sensores traseiros de estacionamento.