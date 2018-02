Sábadão tem várias atividades infantis gratuitas em Curitiba

(foto: Divulgação/Assessoria de imprensa)

Para aprovei­­tar os últimos finais de semana das férias escolares, vários estabelecimentos de Curitiba prepararam programações especiais totalmente dedicadas ao público infantil para esse sábado, dia 03 de fevereiro.

A Esalflores, maior floricultura e garden center do Sul do Brasil vai realizar o workshop infantil “Minha Pequena Horta”. A atividade é baseada em estudos e na vivência proposta por educadores e promove o contato dos pequenos com a natureza, dando a eles a oportunidade de brincar na terra desenvolvendo o plantio de temperos e hortaliças. A oficina é gratuita e será realizada na unidade da Esalflores no bairro Rebouças (Rua 24 de Maio, 1875), com turmas em quatro horários (10h, 11h, 14h e 15h).

Para as crianças que gostam de agito, o Shopping Crystal, um dos endereços mais tradicionais de Curitiba, vai promover a primeira edição do “Gritinho de Carnaval”. O bailinho exclusivo para criançada acontece das 15h às 18h. Com entrada gratuita, a festa vai contar com muitas marchinhas, música infantil, animadores, pintura de rosto e distribuição de confetes e serpentinas. Além disso, durante o dia acontece, também, um “Desfile de Fantasias” para os pequenos com premiações de vales-compra da Bumerang Brinquedos nos valores de R$ 150, R$ 100 e R$ 50.

Outra opção para o sábado é a programação infantil de carnaval do Mercado Municipal de Curitiba, que acontece a partir das 11h com oficinas temáticas para customizar máscara, chapéu e pandeiro e espaço lúdico montado na área de orgânicos. Durante a tarde, a banda Trio Elétrico comandada pelos músicos Candiê Marques, Doriane Conceição e Rodrigo Mendes comandará um bailinho ao som de marchinhas carnavalescas que sairá em cortejo pelos corredores do mercado.