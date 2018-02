Solteiros querem conhecer alguém especial no Carnaval de 2018

Aquela história de “só vale a folia no Carnaval” é um mito. O ParPerfeito (www.parperfeito.com.br), maior site de relacionamento do Brasil, realizou uma pesquisa com 1.836 solteiros para descobrir quais são as expectativas deles para o Carnaval de 2018. Para 80% dos homens e 49% das mulheres, o principal objetivo é conhecer alguém especial. E, para isso, mais da metade dos entrevistados (88%) e das entrevistadas (69%) acreditam que os sites e apps de relacionamento serão os principais aliados para unir arlequins e colombinas.

A pesquisa revela ainda que eles e elas acham possível encontrar um amor de verdade durante a folia. E, tanto homens (59%) como mulheres (53%), foram enfáticos ao dizer que acreditam nessa possibilidade! E “casar” no Carnaval, pode? Os entrevistados também se mostram abertos a combinar novos encontros com o (a) paquera para curtirem a folia acompanhados, desde que sintam a pessoa disposta a curtir a festa, segundo 57% das entrevistadas e 47% dos entrevistados.

“A pesquisa mostra que há muitos homens e mulheres com a mesma intenção: conhecer uma pessoa especial durante esse Carnaval. E, para alcançar esse objetivo, planejam utilizar sites e aplicativos de relacionamento. Quando conhecemos a pessoa certa, dentro de nossas expectativas e desejos, a vida (e a folia) ganham uma perspectiva completamente diferente. Essa época de Carnaval desperta a vontade de viver tudo que há para viver. O segredo para o sucesso é integrar a tradição da festa com a nova forma de se relacionar na era digital”, analisa Marina Simas, consultora de relacionamento do ParPerfeito.



Confira abaixo o resultado completo da pesquisa do ParPerfeito

Qual o seu sexo?

Homem - 54%

Mulher - 46%

Fonte: ParPerfeito – janeiro de 2018

Homens

Você acredita que pode encontrar seu novo amor no Carnaval?

Com certeza! - 59%

Não acredito nisso. No Carnaval só vale a folia. - 41%

Fonte: ParPerfeito – janeiro de 2018

O que você espera do Carnaval 2018?

Conhecer alguém especial. - 56%

Não fazer nada e simplesmente descansar. - 37%

Viajar para curtir a festa em outro estado. - 7%

Fonte: ParPerfeito – janeiro de 2018

Você pretende usar sites e apps de relacionamento para conhecer novas pessoas no Carnaval?

Sim - 88%

Não - 12%

Fonte: ParPerfeito – janeiro de 2018

Você marcaria um date para te acompanhar na folia?

Talvez, se eu achasse que a pessoa iria curtir a festa comigo. - 47%

Com certeza! - 47%

Nem pensar! Prefiro pular Carnaval só com os amigos. - 6%

Fonte: ParPerfeito – janeiro de 2018

Mulheres

Você acredita que pode encontrar seu novo amor no Carnaval?

Com certeza! - 53%

Não acredito nisso. No Carnaval só vale a folia. - 47%

Fonte: ParPerfeito – janeiro de 2018

O que você espera do Carnaval 2018?

Conhecer alguém especial. - 49%

Não fazer nada e simplesmente descansar. - 34%

Viajar para curtir a festa em outro estado. - 11%

Pular Carnaval nos bloquinhos de rua. - 6%

Fonte: ParPerfeito – janeiro de 2018

Você pretende usar sites e apps de relacionamento para conhecer novas pessoas no Carnaval?

Sim - 69%

Não - 31%

Fonte: ParPerfeito – janeiro de 2018

Você marcaria um date para te acompanhar na folia?

Talvez, se eu achasse que a pessoa iria curtir a festa comigo. - 57%

Com certeza! - 32%

Nem pensar! Prefiro pular Carnaval só com as amigas. - 11%

Fonte: ParPerfeito – janeiro de 2018



*Foram entrevistados 1.836 pessoas para essa pesquisa.