Ex-Atlético assina contrato com clube europeu

Bruno Mota (ao centro) é apresentado no clube da Suíça (foto: Divulgação/Neuchâtel Xamax)

O meio-campista Bruno Mota, 22 anos, é o novo reforço do Neuchâtel Xamax, da Suíça. O jogador assinou contrato até o final de 2019. A negociação foi conduzida pela Think Ball & Sports Consulting, que gerencia a carreira do atleta. Revelado na base do Atlético-PR, ele já não tinha mais vínculo com o clube paranaense.

“Estou muito empolgado com essa oportunidade de retornar ao futebol europeu. Sou jovem e quero evoluir mais ainda, por isso acho que a Europa é o lugar certo neste momento. Cheguei há alguns dias e já estou treinando e conhecendo o grupo também. Estou muito focado e espero fazer uma grande temporada aqui no Xamax”, revelou Bruno.

“O Bruno é um jovem talento que tem muito a evoluir no futebol europeu, acreditamos que com o crescimento físico e tático natural na Europa, ele poderá rapidamente ser pretendido por grandes equipes de uma das cinco grandes ligas do continente”, contou Marcelo Robalinho, agente do atleta.

O Neuchâtel Xamax é o atual líder da Challenge League, a segunda divisão nacional, com 11 pontos de vantagem sobre o vice-líder, após 19 partidas disputadas, e aposta na contratação do meia já projetando o retorno à elite da liga nacional. O meio-campista brasileiro, que aguarda a autorização de trabalho, deve estrear nas próximas rodadas.

Revelado pelo Furacão, Bruno totaliza duas passagens pelo clube, entre 2010 e 2016, e em 2017, após retornar de empréstimo do Gaziantepspor, da Turquia, onde atuou na temporada 2016/17. Anos passado, defendeu o Náutico durante a Série B do Campeonato Brasileiro.

BRUNO MOTA

Nome: Bruno da Mota Miranda

Nascimento: 22/05/1995

Peso: 83 kg

Altura: 1,90 m

Clubes:

2010-2016: Atlético-PR

2016-2017: Gaziantepspor-TUR

2017: Atlético-PR

2017: Náutico-PE

2018: Neuchâtel Xamax-SUI