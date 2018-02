Sustentável Show chega ao Mercado Municipal de Curitiba

(foto: Divulgação)

Curitiba irá sediar, entre os dias 20 a 24 de março, no Mercado Municipal, o Sustentável Show . O evento, que traz os mais variados temas ligados à sustentabilidade, conta com exposição de cinco dias e quatro fóruns temáticos. Os fóruns irão abordar manejo de água, gestão de resíduos, eficiência energética, energias renováveis, mercado de geração distribuída, construções sustentáveis e hortas residenciais e urbanas. Também serão debatidos estudos de caso sobre o mercado municipal com suas problemáticas apresentadas pelos gestores do mercado e soluções elaboradas coletivamente por pessoas qualificadas e acadêmicos presentes para as demandas apresentadas. Saiba mais http://sustentavel.show/curitiba-2018

Sobre o Sustentável Show

Sustentável Show é um canal de informação multiplataforma e interdisciplinar que tem por objetivo fomentar práticas e produtos que possam elevar a qualidade de vida e saúde ambiental de forma duradoura. A plataforma faz a ponte entre a pesquisa, o desenvolvimento, a produção e o uso de tecnologias que avancem nesse sentido. Acesse e confira www.sustentavel.show.

Edital seleciona projetos sobre polinizadores

Na próxima semana, dia 9 de fevereiro, termina o prazo para apresentação de projetos de pesquisa que promovam desenvolvimento científico, tecnológico e inovação na área de insetos polinizadores. A chamada pública foi lançada em novembro passado, pelo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em parceria com o Ibama, instituto vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, e a Associação de Estudos das Abelhas. O valor global disponível é de R$ 2,8 milhões.

Campanha vai incentivar plantio de mudas nativas

O governador Beto Richa lançou a campanha “Plante Árvores”, que incentiva produtores rurais, moradores de centros urbanos e empresas a plantarem espécies nativas para recomposição de áreas degradadas. A proposta é estimular a recuperação florestal no Estado com as mudas oferecidas gratuitamente pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP).