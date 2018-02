Aeroporto Afonso Pena recebe exposição de arte

(foto: Divulgação)

O Aeroporto Internacional de Curitiba/São José dos Pinhais – Afonso Pena recebe até o dia 28/2 a exposição “Abstratos”, do artista Augusto César Pereira de Andrade. Ao todo, 30 telas de estilo abstrato e misto poderão ser vistas no saguão de embarque do terminal de passageiros. A abertura ocorreu nesta terça-feira (6/2) com a presença do autor, do secretário de Cultura de São José dos Pinhais, Imar Augusto, e do superintendente da Infraero no aeroporto, Filipe Barcellos.



O artista Augusto Cesar Pereira de Andrade tem deficiência cerebral e pinta há mais de 20 anos com o incentivo de sua psicóloga. Além da pintura, ele já escreveu um livro, ainda não publicado, com a história de sua vida, com o título Vida 100 passos.” A exposição está muito bonita e além de proporcionar momentos de descontração aos passageiros e usuários do aeroporto, proporciona uma reflexão sobre a importância da inclusão social e a capacidade intelectual das pessoas com deficiência. Augusto é um exemplo para todos”, comentou o superintendente Filipe Barcellos.



A exposição é resultado de uma parceria entre a Infraero e a Secretaria de Cultura de São José dos Pinhais.