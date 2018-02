Mais de 600 mil pessoas se divertem no terceiro dia de Carnaval do Litoral

PM registrou 28 Termos Circunstanciados (TC), dos quais nove foram por perturbação de sossego, uma arma de fogo foi apreendida e 50 pessoas encaminhadas à delegacia nos sete municípios do Litoral (foto: Priscilla Carvalho/PMPR)

As praias e cidades litorâneas do Paraná tiveram um público de quase 600 mil na noite de domingo (11) durante mais um dia de Carnaval. De acordo com o balanço da PM, que abrange desde às 00 horas de domingo até às 6 horas de segunda-feira (12), foram lavrados 28 Termos Circunstanciados (TC), dos quais nove são por perturbação de sossego, uma arma de fogo foi apreendida e 50 pessoas encaminhadas à delegacia nos sete municípios. Segundo a PM, a presença ostensiva das equipes de motocicletas, viaturas, bikes e módulos móveis durante o verão, reforçada para o Carnaval, contribuiu para manter a segurança.

Ainda durante a terceira noite de Carnaval houve a emissão de 228 infrações de trânsito e a prisão de três motoristas flagrados embriagados durante as blitzes feitas pelos policiais militares.

A Caiobanda foi o evento mais aguardado durante o Carnaval em Matinhos, mas o tempo chuvoso e com tempo frio desencorajou muitos de irem para a Avenida Atlântica e o público ficou em aproximadamente 150 mil pessoas, menor que a registrada no dia anterior, quando foram 200 mil.

“Foi uma noite mais tranquila e a chuva diminuiu o público, mas mesmo assim a avenida ficou agitada, porém sem grandes alterações. Houve algumas situações de perturbação de sossego que foram resolvidas com o atendimento dos policiais militares”, disse o capitão Wagner de Araújo.

Durante todo o dia houve a lavratura de sete Termos Circunstanciados (TC), dos quais quatro foram por perturbação do sossego. As atividades de fiscalização de trânsito resultaram no registro de 157 infrações por diversas irregularidades na cidade e de quatro veículos recolhidos ao pátio.

PONTAL DO PARANÁ – Os cinco principais balneários de Pontal do Paraná (Praia de Leste, Ipanema, Shangrilá, Santa Terezinha e Pontal do Sul) tiveram trios elétricos que aglomeraram aproximadamente 100 mil pessoas ao longo da noite. Conforme acordado com a prefeitura local e os demais órgãos públicos envolvidos no Verão Paraná 2017/2018, os trios desligaram o som às 2 horas e a Polícia Militar acompanhou a movimentação e a dispersão da multidão.

De acordo com o Comandante da Subárea, capitão Hericson Augusto Cruz de Paulo, a intensificação do policiamento aliado às abordagens preventivas contribuiu para a redução dos delitos, bem como o perfil do público presente nos eventos. “Durante esses dias de Carnaval observamos que outro ponto favorável foi a presença maior de famílias inteiras, o que muda o tom da festa e transmite um clima mais harmônico entre os foliões”, destacou.

Durante a noite, os policiais militares do Serviço de Inteligência, com apoio de equipes da Subárea da cidade, abordaram um VW Spacefox devido ao comportamento suspeito do motorista. Durante a ação constatou-se que o veículo estava com o lacre da placa de identificação rompido e, ao ser feita a checagem no sistema interno da PM, descobriu-se que o automóvel tinha alerta de roubo. Diante da situação o condutor foi levado à delegacia de Ipanema para as medidas cabíveis.

Em outra situação, uma equipe que fazia o policiamento para o evento de Carnaval no balneário de Shangrilá abordou um rapaz que se comportava de maneira suspeita e procedeu a abordagem. Ao ser feita a revista pessoal foram encontradas 18 porções de cocaína. O rapaz acabou preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

PARANAGUÁ – O desfiles dos blocos em Paranaguá reuniram aproximadamente 5 mil pessoas. A Polícia Militar fez a prevenção com a aplicação de motos, viaturas e módulos móveis para reforçar a segurança. Durante o dia de domingo até às 6 horas de segunda-feira (12/02) houve a lavratura de três Termos Circunstanciados (TC) e a prisão de três pessoas.

ANTONINA – Os tradicionais eventos de Antonina registraram um público estimado em aproximadamente 8 mil pessoas. Os cadetes do Curso de Formação de Oficias (CFO) da Academia Policial Militar do Guatupê (APMG), juntamente com o efetivo do 9º Batalhão e do reforço para o Verão Paraná 2017/2018 promoveram segurança aos foliões durante toda a noite.

A dispersão ocorreu por volta de 4 horas, horário de término do evento principal no centro da cidade. Ao longo do domingo e madrugada de segunda-feira foram lavrados dois Termos Circunstanciados (TC), dos quais um por perturbação do sossego. Também houve três prisões e a lavratura de 11 infrações de trânsito nas vias urbanas.

MORRETES – A principal festa carnavalesca de Morretes levou aproximadamente 14 mil foliões à praça central da cidade e o policiamento da PM evitou crimes e permitiu que a festa ocorresse sem problemas. Ao longo do evento foi lavrado um Boletim de Ocorrência por porte ilegal de arma de fogo e um Termo Circunstanciado (TC) por uso de drogas.

GUARATUBA – Em mais um dia de Carnaval, as ações da PM na cidade resultaram na apreensão de uma carabina de calibre .38 com uma munição intacta, além da lavratura de 11 Termos Circunstanciados (TC), dos quais dois foram por perturbação do sossego, bem como o encaminhamento de 27 pessoas à delegacia suspeitas de praticarem variados crimes. O público da noite foi de aproximadamente 320 mil pessoas que estiveram na Avenida 29 de Abril.

De acordo com o Comandante da Subárea, capitão Pablo Rodriguez, mesmo com um grande público todas as situações demandadas à PM foram atendidas, até mesmo as ocorrências corriqueiras como vias de fato (brigas), lesões e outros tipos de delitos de pequenas proporções, com os devidos encaminhamentos previstos em lei.

Houve ainda atendimentos a ocorrências de tráfico de drogas que resultaram em dois presos e um adolescente apreendido. “Fizemos diversos procedimentos, lavraturas de Termos Circunstanciados e flagrantes na delegacia devido ao policiamento bem empregado e visível à população”, destacou.