Técnico do Coritiba diz que jogo foi bom para amadurecer

O técnico do Coritiba, Sandro Forner: “Hoje foram utilizados oito jogadores da base, o que não é fácil um clube fazer, e estamos dentro do que pensamos” (foto: Divulgação / Coritiba)

Depois da partida contra o Foz, neste domingo (18), O técnico do Coritiba, Sandro Forner, exaltou a importância do jogo – e da classificação – para amadurecer o que ele chama de uma “equipe jovem”. O time da Capital saiu perdendo, buscou o empate e avançou à final da Taça Dionísio Filho ao vencer o adversário nos pênaltis.

“Estamos vindo em uma sequência de jogos importantes, decisivos. Temos um time muito jovem, com alguns experientes, jogando fora de casa direto”, disse ele, após a partida. “Levamos um gol de bola parada. Para amadurecer o time foi um jogo importante”, continuou. “Hoje foram utilizados oito jogadores da base, o que não é fácil um clube fazer, e estamos dentro do que pensamos”.

O treinador admitiu que o Coritiba teve dificuldades na partida. “Hoje não conseguimos acertar os passes e não tínhamos continuidade dos lances, isto mais no segundo tempo. E com isso o Foz do Iguaçu chegou com mais volume na nossa área”, falou. “Na segunda etapa nos precipitamos e demos espaços, ficamos ansiosos. Arrisquei um pouco e faltou um jogador de lado, e não conseguimos nos defender como fazemos, erramos passes e tivemos problemas no jogo”.

Apesar disso, Forner acredita que o time mereceu chegar à final. “Depois do jogo contra o Parnahyba (pela Copa do Brasil), melhoramos. Tivemos nossos méritos para chegar à final do primeiro turno”, falou. “Temos que ter os pés no chão, saber que é importante, e que temos muito o que melhorar”.

Para ele, a entrada de Kady no lugar de Guilherme Parede foi fundamental. “A ideia era que estávamos com dois jogadores abertos e errando os passes. Kady ficou um pouco mais próximo da área, aproveitando o espaço entre a zaga e os laterais. Ele teve chance algumas jogadas antes do gol, e depois também apareceu bem ali”, disse.