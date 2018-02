Avião cai em região montanhosa e mata 65 pessoas no Irã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião da companhia Aseman Airlines com 65 pessoas a bordo caiu no Irã neste domingo (18). A empresa diz que não há sobreviventes. A aeronave, um turbo-hélice ATR-72, decolou do aeroporto de Teerã por volta da 1h30 (de Brasília) rumo à cidade de Yassuj, no sudoeste do país. E caiu no monte Dena, na cordilheira de Zagros, que tem cerca de 4.400 metros (14.435 pés) de altura e está a 780 km da capital. O último contato da aeronave ocorreu por volta das 2h55, quando estava a 16.975 pés e descendo, segundo o site de rastreamento de avião Flight Radar 24. O piloto estava em contato com a torre neste momento, a cerca de 23 km do aeroporto de destino. Por causa do mau tempo, com chuva forte e tempestade de neve, helicópteros de resgate não conseguiram identificar o local da queda, de acordo com Yalal Pooranfar, responsável do serviço nacional de resgate na região do acidente. As equipes de socorro, com cerca de 120 profissionais, foram enviadas para iniciar as buscas por terra. O avião, construído em 1993, levava 59 passageiros, dois seguranças, dois comissários de bordo, piloto e copiloto no momento da queda. No começo, a companhia divulgou o número de 66 mortos, mas um dos passageiros não conseguiu pegar o voo. O porta-voz da Aseman, Mohammad Taghi Tabatabai, disse à TV estatal que todos a bordo do voo EP3704 devem estar mortos. A empresa é a terceira maior a operar no país, atrás da Iran Air e MahanAir, e possui frota de 29 aeronaves --seis são do modelo que caiu em Zagros. Em outubro, a companhia divulgou que o ATR-72, que estava havia sete anos "aterrado", voltaria a operar após ser reparado e testado. A Aseman registrou outro acidente em outubro de 1994, quando um avião caiu perto de Natanz, ao sul de Teerã, e deixou 66 pessoas mortas. Após décadas de sanções internacionais, a frota iraniana é considerada envelhecida. Só em 2015, após o acordo nuclear, o país assinou contratos com a Airbus e a Boeing para a compra de aviões comerciais e de peças para reparo e manutenção. A fabricante europeia de aviões ATR afirmou que "as circunstâncias do acidente permanecem desconhecidas. O líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, e o presidente Hassan Rouhani enviaram mensagens de condolências às famílias e pediram ao Ministro do Transporte que abra investigações sobre o caso. Abalados, familiares dos passageiros foram reunidos em uma mesquita próxima ao aeroporto de Mehrabad.