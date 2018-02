Teto do aeroporto de Brasília cai e fere uma pessoa

LETÍCIA CASADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um pedaço do teto da área de embarque do aeroporto internacional de Brasília despencou na tarde deste domingo (18). Foi o segundo acidente em menos de um mês. De acordo com a Inframerica, que administra o aeroporto, uma pessoa precisou ser atendida pelos médicos do aeroporto, foi encaminhada a um hospital, fez exames e recebeu alta. A Inframerica afirmou que a queda do teto foi provocada pelo entupimento de uma calha de escoamento de água pluvial, "causando o descolamento de uma placa do forro do terminal", e que o local foi isolado. No fim de janeiro, outra parte do teto do aeroporto de Brasília caiu quando uma televisão se desprendeu da parede. Em 2014 uma forte chuva também derrubou parte da cobertura do estacionamento. As chuvas, aliadas a problemas na manutenção, provocaram outros desabamentos na capital em 2018. No começo de fevereiro, a laje de uma garagem subterrânea de um prédio no Distrito Federal desabou sobre 25 carros. Ninguém ficou ferido. De acordo com a Defesa Civil, a causa pode ter sido a má impermeabilidade do edifício, que não teria suportado cerca 40 milímetros de chuva. Dias depois, um trecho do Eixão, uma das principais vias expressas de Brasília, desabou, mas também não houve vítimas.