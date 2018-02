3º Pilar da autoestima

O 3º Pilar da auto-estima é a Sensação de Merecimento. Como vimos no 2º pilar, é muito importante sabermos quem somos e nos sentirmos únicos. No 3º pilar precisamos, como conseqüência, estar felizes por sermos nós mesmos. Feliz pelo resultado deste ser gerado para o mundo, feliz de ser o resultado do amor de um pai e uma mãe, de carregar uma herança genética de uma família, de ser fisicamente como a gente é, independente de ser belo ou não.

Quando um indivíduo não está satisfeito com quem ele é, quando acha que o ser gerado não tem qualidades, esta insatisfação pessoal faz com que ele ache que não mereça uma vida boa, alegre, feliz e cheia de recompensas.

Mesmo que receba algum tipo de elogio ou apreciação, sempre achará que não é merecedor, afinal ele não aceita suas qualidades, não conhece seus valores ou não os reconhece. Assim, imaginem quando o elogio ou apreciação vem de outras pessoas!

Indivíduos que não se acham merecedores de qualquer coisa, seja um simples elogio, um presente, um gesto de carinho ou amor, um aperto de mão sincero, um telefonema de um amigo para simplesmente desejar-lhe bom dia ou feliz aniversário, fazem da insegurança seu aliado diário de conduta. Tudo que recebem espontaneamente do mundo tem que ter um porque, principalmente se for positivo. De troco eles provavelmente encontrarão uma auto justificativa negativa para aquele ato positivo vindo de alguém do mundo externo.

Essa Sensação de Merecimento não deve estar também só atrelada a motivações externas, afinal seria hipocrisia. Esse sentimento tem que partir de dentro para fora. Satisfeitos com quem somos, respeitando o ser humano que somos e que aqui estamos, não desejando ser uma outra pessoa, ou ter nascido como outra pessoa, ou em outra família. Quando encontramos a harmonia de quem somos, desenvolvemos a capacidade de começar a partir daí aceitarmos sinceramente e de coração o merecimento das coisas vindas do mundo para nós. Passamos a achar que sim, que merecemos o resultado gerado por qualquer que seja nossos atos, seja ele de carinho ou amor, profissional ou pessoal. Quando ganhamos um abraço, um elogio, um aumento de salário, ou um cargo melhor, sabemos que somos responsáveis e merecedores daquela conquista. Gerada essa sensação positiva, estamos preparados para ser orgulhosos de quem somos e representamos aqui na terra! Na semana que vem continuamos...

Desmar Milléo Junior, Autor do Livro: “Apenas Boas Intenções Não Bastam”, Palestrante nas áreas motivacional, comportamental e vendas.Treinamentos com Jogos de Negócios & Simuladores.

