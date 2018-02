Governo anuncia plano B para economia após desistir de Previdência

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo apresentou nesta segunda-feira (19) uma lista de propostas para a área econômica a serem tocadas ainda neste ano, diante da decisão de desistir de aprovar a reforma da Previdência antes das eleições presidenciais. Segundo o ministro Henrique Meirelles (Fazenda), não se trata apenas de uma agenda fiscal. Estão na lista: reforma do PIS/Cofins, autonomia do Banco Central, lei geral das agências reguladoras, reoneração da folha de pagamento, mudanças no cadastro positivo e distrato, entre outras medias que dependem do Congresso. O governo do presidente Michel Temer admitiu pela primeira vez que não conseguirá votar a reforma previdenciária pelo menos até a eleição presidencial. Em entrevista à imprensa nesta segunda, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou que a proposta está suspensa e que, na melhor das hipóteses, poderá ser retomada em novembro. Segundo ele, o Palácio do Planalto concluiu que não há segurança jurídica para revogar o decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro, que impede a votação de uma PEC (Proposta de Emenda Constituição).