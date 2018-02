Advogado é indiciado por mentir ao FBI

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A investigação do FBI sobre os tentáculos russos nas eleições dos EUA demonstra estar a pleno vapor: foi indiciado por falso testemunho mais um advogado que contatou membros da campanha de Donald Trump. As acusações, porém, não estão ligadas diretamente à interferência dos russos na votação de 2016, tema principal do inquérito do procurador Robert Mueller, que indiciou 13 russos na semana passada por criarem perfis falsos na internet para tumultuar o processo eleitoral. Alex van der Zwaan é acusado de mentir ao FBI sobre contatos com Rick Gates. Antigo auxiliar da campanha de Trump, Gates foi indiciado por lavagem de dinheiro, fraude tributária e conspiração contra os EUA por prestar serviços ao ex-presidente da Ucrânia Viktor Yanukovich, aliado de Moscou. Gates teria agido com Paul Manafort, ex-diretor de campanha de Trump e também indiciado, para favorecer o ex-mandatário e desviar recursos da Ucrânia. Os dois negam as acusações. Segundo o novo indiciamento, Zwaan trabalhou em um relatório sobre a ex-primeira-ministra Yulia Timoshenko, rival pró-Europa de Yanukovich. Ele, porém, mentiu sobre o trabalho e omitiu informações das autoridades americanas.