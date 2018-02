Em jogo espetacular, Atlético vence o Tubarão na Copa do Brasil

Bergson comemora gol do Atlético sobre o Tubarão (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético está na terceira fase da Copa do Brasil. A vaga foi garantida nessa quarta-feira (dia 21) à noite, na Arena da Baixada, com a vitória por 5 a 4 sobre o Tubarão, de Santa Catarina. Agora, na terceira fase, o Furacão vai enfrentar o Ceará, que eliminou o Londrina.

Com a classificação, o Atlético já acumulou R$ 3,6 milhões na Copa do Brasil (R$ 1 milhão por jogar a primeira fase, R$ 1,2 milhão pela segunda e R$ 1,4 milhão pela terceira).

DESEMPENHO

A partida foi marcada pelo desempenho espetacular do Atlético no setor ofensivo. Foram 33 finalizações do Furacão e cinco gols marcados. A marca negativa foi o setor defensivo da equipe, principalmente nas bolas aéreas.

MATA-MATA

Desde o segundo semestre de 2014, quando a nova Arena foi aberta, o Atlético disputou 22 jogos de mata-mata no local (finais ou eliminatórias). Venceu 15 e empatou quatro dessas partidas. Foram apenas três derrotas – para o Coritiba, na final do Paranaense de 2017, e duas vezes para o Grêmio, na Copa do Brasil de 2017 e de 2016.

INVICTO

O Atlético segue invicto em 2018, com cinco vitórias e quatro empates. Desses jogos, sete foram com os aspirantes.

Na Arena, o Furacão não perde desde 11 de novembro (1 a 0 para o Corinthians). São três meses e oito jogos de invencibilidade.

ESCALAÇÃO

A única baixa do Atlético na partida era o goleiro Léo, lesionado. O técnico Fernando Diniz repetiu a escalação utilizada na única partida do time principal em 2018 – empate com o Caxias. O esquema tático foi o 3-4-3. No Paranaense, o Atlético vem utilizando o time de aspirantes, dirigido pelo técnico Tiago Nunes.

PRIMEIRO TEMPO

A inversão de jogo foi a principal arma do Atlético na etapa inicial. O time começava a saída de bola pela esquerda (por exemplo), invertia a bola para a direita em momento estratégico, obrigava o adversário a se abrir na marcação e, em seguida, vinha o cruzamento para a área. Normalmente, essa jogada encontrava alguém livre na área. O problema, porém, foi a baixa precisão nas finalizações. Ribamar (três vezes), Rossetto e Guilherme desperdiçaram as melhores chances. Foram 18 finalizações do time no 1º tempo, mas apenas quatro certas. O Tubarão teve quatro arremates (todos para fora).

NOVE GOLS NO SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Atlético voltou com Bergson no ataque. Ribamar foi para o banco. Seis minutos depois saiu o gol. Rossetto cruzou rasteiro e Bergson fez 1 a 0. O Tubarão empatou aos 10 e virou 18, com dois cruzamentos, dois cabeceios e duas falhas da zaga atleticana. A primeira de Paulo André. No segundo, erraram Thiago Heleno e Carleto.

Aos 20, entrou o volante Lucho González e saiu o zagueiro Wanderson. O argentino ficou improvisado como zagueiro, comandando a saída de bola. O Atlético virou em seguida. Aos 24, Rossetto pegou rebote do goleiro, após chute de Bergson, e fez 2 a 2. Aos 29, Guilherme sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou e virou para 3 a 2. A zaga atleticana voltou a falhar em bola alta aos 33. Após escanteio. Luicas Costa cabeceou e fez 3 a 3. Aos 39, o Tubarão fez 4 a 3, após Romarinho driblar Thiago Heleno e Daniel Costa finalizar no canto. Aos 42, o meia Gedoz entrou no lugar do volante Rossetto. O empate do Atlético veio aos 45. Nikão cruzou e Thiago Heleno cabeceou no canto. Aos 47, o gol da vitória. Carleto rolou para Gedoz, que soltou a bomba e acertou o ângulo.

ESTATÍSTICAS

Ao final dos 90 minutos, o Atlético somou 65% de posse de bola, 33 finalizações (11 certas), 95% de precisão nos passes e 14 escanteios. O Tubarão teve 35% de posse de bola, 10 arremates (5 certos), 81% nos passes e 4 escanteios. Os dados dão do Footstats.

ATLÉTICO 5 x 4 TUBARÃO

Atlético: Santos; Wanderson (Lucho), Paulo André, Thiago Heleno; Jonathan, Rossetto, Raphael Veiga e Carleto; Guilherme, Nikão e Ribamar (Bergson). Técnico: Fernando Diniz

Tubarão: Belliato; Marcos Vinícius (Romarinho), Jaílton, Petterson (Lucas Costa) e Jean; Matheus Barbosa, Guilherme Amorim, Everton Dias, Daniel Costa e Nikolas Farias; Batista (David Batista). Técnico: Waguinho Dias

Gols: Bergson (6-2º), Matheus Barbosa (10-2º), Batista (18-2º), Rossetto (24-2º), Guilherme (29-2º), Lucas Costa (33-2º), Daniel Costa (39-2º), Thiago Heleno (45-2º) e Gedoz (47-2º)

Cartões amarelos: Bergson, Paulo André (A).

Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

Público: 8.226 pagantes (8.867 total) Renda: R$136.560,00

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

1 – Guilherme enfia. Ribamar recebe na área, cai ao dividir com zagueiro e pede pênalti.

5 – Guilherme chuta de fora da área. O goleiro espalma no canto.

6 – Jean cruza.Guilherme Amorim entra livre, na cara do gol, mas erra a bola.

8 – Guilherme lança. Jonathan sai na cara do gol. Ele chuta e o zagueiro salva de carrinho.

25 – Jonathan cruza na medida. Ribamar, na cara do gol, cabeceia para fora. Ele reclama de pênalti, por ter sido empurrado por Guilherme Amorim.

30 – Carleto cruza na medida. Rossetto cabeceia perto, ao lado.

39 – Contra-ataque. Nikão enfia. Ribamar tenta o chute. O zagueiro trave o chute.

43 – Jonathan cruza rasteiro. Guilherme, na cara do gol, chuta fraco.

44 – Guilherme chuta de fora da área. O goleiro espalma no ângulo.

Segundo tempo

1 – Contra-ataque. Guilherme Amorim recebe na entrada da área e chuta para fora.

4 – Carleto cruza. Bergson cabeceia sobre o gol.

6 – Gol do Atlético. Guilherme toca para Rossetto, que cruza rasteiro. Bergson chuta no canto.

10 – Gol do Tubarão. Marcos Vinícius cobra falta na lateral. Matheus Barbosa sobe e cabeceia no canto.

18 - Gol do Tubarão. Cruzamento da esquerda. Batista sobe entre Thiago Heleno e Carleto e cabeceia no ângulo.

23 – Contra-ataque. Daniel Costa sai na cara do gol e chuta. Santos salva com o pé.

24 – Gol do Atlético. Bergson chuta de fora da área. O goleiro rebate mal. Rossetto aproveita e cutuca para dentro.

29 – Gol do Atlético. Guilherme é derrubado na área. Pênalti. Ele mesmo cobra no canto e marca.

33 – Gol do Tubarão. Marcos Vinícius cobra escanteio. Lucas Costa finta Rossetto e cabeceia no canto.

36 – Bergson recebe na área e chuta perto, ao lado.

39 – Gol do Tubarão. Romarinho dribla Thiago Heleno. Daniel Costa recebe na cara do gol e chuta no canto.

45 – Gol do Atlético. Nikão cruza. Thiago Heleno cabeceia no canto.

47 – Gol do Atlético. Carleto faz a jogada na esquerda e rola para Gedoz fuzilar.