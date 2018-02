Paraná Banco lança CDB Flex 180 e oferece rentabilidade de 105% do CDI

Redação Bem Paraná com assessoria

Com vencimento para 3 anos e com uma taxa supercompetitiva de 105% do CDI, o CDB Flex 180 Paraná Banco traz também a liberdade da liquidez diária após 180 dias de aplicação.

O novo produto garante o melhor da rentabilidade aliado à flexibilidade da liquidez diária com aplicações a partir de R$ 1.000,00, com a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Crédito) e sem pagar tarifas.

O Imposto de Renda, por sua vez, segue a tabela regressiva e se os resgates ocorrerem antes do prazo final de 3 anos - a alíquota aplicada é aquela correspondente ao tempo da aplicação.

Para saber mais: www.paranabanco.com.br/investimentos