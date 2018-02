Comissariado da ONU pede cessar-fogo na Síria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Altos funcionários da ONU emitiram um comunicado conjunto nesta sexta-feira (23) pedindo um cessar-fogo imediato na Síria após uma sequência de bombardeios deixar mais de 300 mortos nos últimos dias. “Estamos profundamente abalados e perturbados pela brutalidade e pelo total desprezo pelas vidas civis que estamos testeminhando no leste de Ghouta e em outras partes da Síria”, diz o comunicado. Assinam o documento o Alto Comissariado para Refugiados Filippo Grandi, o administrador do Programa de Desenvolvimento Achim Steiner e o coordenador de Ajuda de Emergência Mark Lowcock. “Pedimos imediato cessar-fogo, proteção dos civis e da infraestrutura civil, irrestrito acesso humanitário ao leste de Ghouta, rápida evacuação dos doentes e feridos e passagem segura para os civis que desejam ir embora”, dizem. Desde 2015, quando passaram a receber ajuda da Rússia, as forças leais a Assad têm ganhado território na guerra civil, que já dura sete anos. O enviado da ONU à Síria, Staffan de Mistura, alertou nesta semana sobre a possibilidade de Ghouta se transformar numa segunda Aleppo, cidade que foi cenário de um confronto excruciante em 2016.