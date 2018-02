Evento reúne 318 gatos em SP e destaca raça mau egípcio

SILVIA HAIDAR SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Clube Brasileiro do Gato promove a primeira exposição de felinos do ano neste sábado (24) e no domingo (25), das 10h às 17h, no Club Homs, na avenida Paulista. Serão 318 bichanos de 20 raças diferentes, além do clássico vira-lata. Entre os destaques desta edição está o mau egípcio. Segundo Gerson Alves Pereira, presidente do Clube Brasileiro do Gato, a raça é descendente de felinos do Antigo Egito. “O mau egípcio está diretamente associado à figura da divindade egípcia Bastet, deusa da fertilidade e protetora das mulheres, representada por uma mulher com cabeça de gato”, afirma Gerson. A raça tem tamanho de pequeno a médio, pelagem curta e porte elegante. “Muitos aspectos de seus ancestrais permanecem, como seus movimentos rápidos para correr e pular”, diz Gerson. “É um gato independente, inteligente e muito apegado ao dono.” Outra participante ilustre da exposição será a campeã mundial de 2017, a gatinha persa Katniss. A entrada é gratuita, mas a doação de uma lata ou um pacote de leite em pó é bem-vinda –o alimento será destinado à Casa Hope, organização que oferece apoio a crianças com câncer. A mesma quantidade de leite arrecadada será doada em ração pela marca PremieR pet para as ONGs Catland e Confraria dos Miados e Latidos, que resgatam gatinhos abandonados. Além de conhecer os felinos, o público poderá conversar com veterinários que estarão no local e tirar dúvidas sobre alimentação, criação e cuidados que devemos ter com os gatos. Também haverá lojinhas das ONGs parceiras, com produtos como camisetas, canecas, ecobags e almofadas. Juízes da Alemanha, da Espanha, da Itália, da República Tcheca, da Argentina e do Brasil vão avaliar os gatos em diferentes categorias, considerando raça e faixa etária –todos os animais presentes no evento participam de uma competição. Os campeões somam pontos no ranking nacional e podem representar o Brasil no concurso internacional World Cat Show, que deve ocorrer em outubro, na Finlândia. Quem quiser entender mais sobre a competição pode participar das visitas monitoradas, que são conduzidas por um especialista em felinos para grupos de até dez pessoas. Esses passeios pelos bastidores do evento acontecem nos dois dias da exposição, em três horários: 11h, 13h e 15h. Para participar é preciso fazer inscrição no local, no stand do Clube Brasileiro do Gato. As pessoas são chamadas por ordem de chegada. 180ª E 181ª EDIÇÕES DA EXPOSIÇÃO DO CLUBE BRASILEIRO DO GATO Quando: sábado (24) e domingo (25), das 10h às 17h Onde: Club Homs - Av. Paulista, 735, Bela Vista, região central Quanto: Grátis. Contribuição voluntária: uma lata de leite em pó Mais informações: www.clubebrasileirodogato.com.br É proibida a entrada de animais que não estejam inscritos no evento.