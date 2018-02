‘Estamos buscando equilíbrio’, diz jogador do Atlético

Guilherme, meia do Atlético: " (O Ceará) É um grande time" (foto: Geraldo Bubniak)

Com a suada classificação para a terceira fase da Copa do Brasil garantida após o emocionante duelo contra o Tubarão, que terminou com vitória atleticana por 5 a 4, o Atlético entra na reta final de preparação para o seu primeiro grande desafio na temporada 2018. Na próxima quarta-feira, às 21h30, o Furacão recebe o Ceará, time que também disputará a elite do futebol brasileiro neste ano.

Ontem, os jogadores realizaram atividades no gramado do CAT Alfredo Gottardi. Na primeira parte das atividades, trabalhos de finalização e cruzamento. Depois, sob a orientação do coordenador técnico e treinador da equipe principal, Fernando Diniz, um treino com foco na parte tática. Até quarta-feira serão mais dois treinamentos, um hoje e outro amanhã, na Arena.

Tamanho esforço tem explicação. É que a equipe rubro-negra – como o placar do jogo contra o Tubarão indica – ainda carece de equilíbrio. “Ofensivamente produzimos o que treinamos. Foi um jogo arriscado, mas estamos buscando esse equilíbrio. Continuamos melhorando os setores para que não haja mais um jogo com tantas emoções”, afirma o meia-atacante Guilherme, autor de um dos gols na vitória da última semana.

Sobre a expectativa para o duelo contra os cearenses, o experiente jogador, com passagens por times como Cruzeiro, Atlético-MG e Corinthians, destacou que espera uma verdadeira pedreira. “É um grande time. Como sou nordestino, é uma equipe que eu acompanho. É um grupo qualificado, manteve quase todo mundo do ano passado e precisamos ter bastante atenção”, disse o jogador.

A terceira fase acontecerá em jogos de ida e volta. A segunda partida está marcada para o dia 15 de março, uma quinta-feira, às 21h30, no Castelão, em Fortaleza (CE).

Para esta fase, não há o critério de gol qualificado (marcado como visitante). Já os jogos da quarta eliminatória ainda serão definidos através de sorteio.