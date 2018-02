Companhia começa a oferecer cerveja grátis em voos que saem de Curitiba

(foto: Divulgação)

A Azul anunciou nesta segunda-feira (26) que começou a oferecer gratuitamente aos passageiros cerveja em seu serviço de bordo em voos para dez cidades do país. Até então, a companhia aérea oferecia a bebida alcóolica somente em ações esporádicas durante o verão, chamadas de Happy Hour Azul.

O novo serviço de bordo será válido para: São Paulo (aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (aeroporto Santos Dumont), Salvador (BA) e Vitória (ES).

A bebida, no entanto, estará disponível somente de quarta a sexta-feira em voos com mais de uma hora de duração e com horário de decolagem entre as 17h e 21h.

"Tivemos um enorme sucesso neste verão ao oferecermos um Happy Hour completo a bordo, e decidimos adotar essa prática em nosso serviço regular", afirma Claudia Fernandes, diretora de marketing e comunicação da Azul, em comunicado.