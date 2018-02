Filme produzido em Pinhais é selecionado para festival de cinema

Elenco em uma das cenas de “O caipira”, (foto: Divulgação)

O longa-metragem “O Caipira” foi selecionado para fazer parte do acervo do Festival Latino Americano de Cinema Ambiental - Cineamazônia. Na versão itinerante do evento, o filme poderá ser assistido na Amazônia brasileira e em países como Bolívia, Peru, Portugal, Colômbia e Cabo Verde.

Lançada em outubro de 2016, a obra foi produzida integralmente com recursos próprios, sendo filmada com equipamentos da Oficina de Cinema de Pinhais (OCP). Outro destaque é que o filme é encenado por atores de Pinhais, alunos da OCP e convidados.

O diretor do longa-metragem, Arnaldo Silveira, ressalta a importância de participar de um festival deste porte. “É motivo de muito orgulho saber que o filme poderá ser apreciado pela plateia destes países. “O Caipira” tem uma história tão singela e tão gostosa que se confunde com tudo aquilo que a gente tem vontade de fazer. Fala da alma das pessoas mais simples, que são felizes com pouco, é uma história de pessoas do campo, uma comédia deliciosa, com um elenco que mistura atores de 12 até mais de 70 anos de idade”, comenta.