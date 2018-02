Luz, Cores e Ação

O azul cria contraste e complementa a base neutra (foto: Marcelo Stammer)

Identidade visual é muito mais do que criar uma logo ou fazer uma marca, ela pode ser trabalhada através das cores que criam uma atmosfera exclusiva e demarca personalidade. São tons que sobressaltam da tonalidade neutra e pelos detalhes se destacam no decor. Seja uma parede, uma porta ou um móvel, a cor mais viva impacta de forma positiva o ambiente, seja ele residencial, ou coorporativo. Sair do convencional e ousar na composição pode encantar imensamente no resultado. Além de transmitir charme, o espaço torna-se aconchegante e agradável. A S.C.A. Curitiba em sua linha de móveis planejados de altíssima qualidade confirma em projetos consagrados esse efeito. O ambiente ganha vida, sem exageros, e também conquista uma espécie de identificação única que entra em harmonia com o cenário.

Marcelo Stammer

O toque de cor traz personalidade ao ambiente profissional

Valterci Santos

As arquitetas Jocymara Nicolau e Andréa Posonski com o consultor da Impermix Rennan Guilherme

De olho nos lançamentos

O Espaço Impermix, loja recém-inaugurada no bairro Batel, recebeu um seleto grupo de arquitetos em um café da manhã. Os convidados conferiram os lançamentos e novidades do showroom.

Alan Kleina

Cozinha Funcional da Formighieri Móveis Sob Medida

Cozinhas Inteligentes

A Formighieri Móveis Sob Medida recebe no dia 28 de fevereiro, às 9h30, um grupo de arquitetos e designers para assistir a palestra “Dynamic Space, aprendendo a construir cozinhas práticas”. A conversa será ministrada por Renato Viehmann, diretor da marca austríaca de ferragens Blum.

Novo Showroom Gava Ambientes

A Gava Ambientes Completos apresenta com exclusividade para convidados o novo showroom no bairro Água Verde. A marca trabalha com fabricação industrial de luxo, por isso se destaca na qualidade do acabamento e, ao contrário das fabricantes de móveis planejados, suas peças são criadas exatamente do tamanho que foram projetadas, dando um toque único para cada uma.