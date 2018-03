Ivan Santos com colaboração dos editores do Bem Paraná politica@bemparana.com.br

(foto: Franklin de Freitas)

A prestação de contas do governo do Estado relativa ao último quadrimestre de 2017, que estava prevista para acontecer na última terça-feira, foi adiada pela Assembleia Legislativa para a próxima segunda-feira. Na última audiência, em setembro, o secretário de Estado da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, justificou o congelamento dos salários dos servidores públicos, alegando que entre janeiro e agosto do ano passado, o Paraná ultrapassou o “limite de alerta” dos gastos com a folha de pagamento previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O principal motivo para isso teria sido os gastos com a previdência.

Gênero

A Comissão de Constitução e Justiça do Senado aprovou projeto da senadora paranaense Gleisi Hoffmann (PT) para criminalizar a injúria praticada por razões de gênero. Atualmente, o Código Penal pune o ato de injuriar alguém, com ofensas à dignidade ou ao decoro da vítima, com detenção de um a seis meses ou multa. O projeto altera o dispositivo que estabelece como agravante do crime o uso de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou com deficiência, acrescentando a questão de gênero entre esses agravantes.

Mecanismo

Em sua justificativa, a senadora alerta que ainda são frequentes as ofensas praticadas contra as mulheres, pelo simples fato de serem mulheres. “Esse tipo de violência cresce e, ao final, resulta invariavelmente, em crimes mais graves, com agressões físicas e muitas vezes com a morte. Tanto é que este Congresso Nacional já tipificou o crime de Feminicídio”. Para Gleisi, é fundamental ter um mecanismo para poder agir e para que os responsáveis sejam punidos.

Nepotismo

O Ministério Público expediu naa terça-feira recomendação administrativa destinada a coibir a prática de nepotismo na prefeitura de Terra Rica (Noroeste. No documento, o MP propõe que, em até 30 dias, sejam demitidos todos os servidores comissionados ou em função de confiança que têm relação de parentesco de até terceiro grau com agentes do primeiro escalão da prefeitura (prefeito, vice, secretários e procurador-geral), com funcionários em cargo de chefia e com vereadores.

Bloqueio

Em Prado Ferreira (região Norte), a Justiça decretou o bloqueio de bens do prefeito Silvio Antonio Damaceno (PP) e de um ex-assessor jurídico do município, além de uma empresa e de seu proprietário. A decisão atende ação do Ministério Público que questiona a contratação de uma “empresa especializada” para serviços técnicos de apoio administrativo, recepção e transporte de servidores e autoridades quando em deslocamento em Curitiba – atividades que poderiam ser prestadas por servidores e agentes públicos do município, segundo os promotores.

Renovação

Ainda segundo a investigação do MP, a contratação foi feita por meio de uma licitação realizada em menos de 20 dias, que apresentou diversas irregularidades formais - ausência de justificativa fundamentada, curto espaço de tempo, serviços licitados já prestados pelo quadro municipal, entre outras. Somente uma empresa apresentou-se como interessada – foi chamada e ainda teve o contrato renovado em quatro ocasiões, sem justificativa.

Pedágio

A Assembleia Legislativa aprovou requerimento de pedido de informações apresentado pelo líder da oposição, deputado Anibelli Neto (MDB) questionando o procurador-geral do Estado, Paulo Sérgio Rosso, sobre quantas ações judiciais que envolvem as concessionárias de pedágio e o Estado do Paraná tramitam atualmente e também quantas ações foram suspensas a pedido do governo desde 2011.