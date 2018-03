Técnico comemora vitória, mas cobra mais gols do Atlético

(foto: Geraldo Bubniak)

O técnico Tiago Nunes, que comanda o time de aspirantes do Atlético no Campeonato Paranaense, tratou de celebrar a vitória por 1 a 0 de sua equipe contra o União, na tarde deste sábado. Em entrevista coletiva, Nunes exaltou o número de oportunidades criadas pelos seus jogadores e se disse satisfeito com o desempenho da equipe.



Por outro lado, ao ser questionado sobre o que estaria faltando ao time para chegar ao título da Taça Caio Júnior e garantir vaga na final do Campeonato Paranaense, o treinador foi direto.



“Os gols (risadas). Temos de fazer os gols. (Somos) Uma equipe equilibrada a maior parte do tempo na parte defensiva, melhoramos no setor ofensivo e estamos criando chances. Mas quando não faz os gols, o adversário ganha confiança e passa a acreditar que pode chegar ao empate, o que pode criar um monstro dentro do campo”, comentou Nunes., garantindo ainda que a situação não o preocupa. “Nos treinos, eles têm um aproveitamento de finalizações muito bom. Mas temos de tentar transferir isso para o jogo”, disse.



“Mas de maneira geral estou satisfeito pela produção ofensiva, quantidade de chances criadas, pela fluidez que o jogo teve. Então tem muitas coisas a serem comemoradas, principalmente o resultado. Este turno é mais curto e começar com o pé direito é importante para a classificação”, emendou o treinador.