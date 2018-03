Palestras e música para celebrar o Dia da Mulher em grande estilo

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quinta-feira (8), a desembargadora Joeci Machado Camargo, idealizadora do programa Justiça no Bairro e um exemplo da força feminina na sociedade brasileira, irá proferir uma palestra com entrada franca no dia 9 de março, às 19 horas, no Teatro Londrina (Memorial de Curitiba).

Com entrada franca, a ação contará ainda com show cultural de Fernanda Machado, neta do saudoso capoeirista Mestre Bimba, e também terá a participação de Terezinha Beraldo Pereira Ramos, coordenadora de políticas para mulheres da Prefeitura de Curitiba.