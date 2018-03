Modas e mofo

Eu preciso – Na minha lista de desejos está um terno para usar e usar. Esse é o da Chanel para o inverno 2018/19 que entra nas lojas em agosto ou até antes, mas vai influenciar o inverno brasileiro em 2019. (foto: Reprodução internet)

O final da temporada internacional de moda tem cheiro de mofo. Um mofo com alguns toques de naftalina para tentar evitar que fique meio evidente que tá tudo velho mesmo. Nenhum desfile trouxe nada novo para a gente. Ele apenas devolveu algumas peças ao nosso desejo e evidenciou algumas que já estavam na órbita. Fico pensando que o que mais me marca ainda é como a moda pode ser velha e ainda deslumbrar tanta gente, mas sei bem a resposta. Ela é velha para quem a conhece historicamente, por estudá-la ou tê-la vivido, mas nova para a rapaziada que começa a fase do consumo agora. A geração Instagram coisa e tal. Eles são os novos clientes ou filhos de quem vai consumir essa moda tão velha, porque eles não sabem que ela o é (estou meio arcaica hoje). Mesmo assim, quem consome e ainda não está enjoado dela (esses estão todos vestidos de preto, note) busca uma nova peça para repor a velha que tá gasta e precisa ser reposta. É gente... Limpo os olhos vendo coleções, como a da Chloé ou Loewe, lindas e, apesar de não serem inovadoras, são desejáveis. E o desejo que volta e nunca deveria ter saído de moda: um bom terninho. Existem versões ótimas na Chanel, na Off-White e já à venda em versão verão na Zara. Vou soltar algumas escolhas porque tô bem #distrutta para escrever mais e, em moda, as imagens sempre explicam melhor. Bisous!

Continua... – A coleção da Saint Laurent vem linda e direitinha e também igualzinha a muitas modas que já vimos, mas mesmo assim é boa. Adapte aos seus desejos e necessidades. Amo o shorts largo e a blusa em tule. São extremamente difíceis de usar na vida real, mas lindos de ver nas modelos.

Mistura – É isso: quanto mais misturas de cores e materiais você conseguir fazer e ainda assim ficar harmonioso como a coleção da Bottega Veneta, melhor. A arte do acertar a mão, aprenda na tentativa e erro. É a única forma de aprender.

Mimimizando – Elle Fanning abrindo o desfile bem velhinho da Miu Miu foi a grande novidade da apresentação - que não é ruim, mas tem um cheirinho forte de naftalina. Gosto dos maxi-casacos com por que eles são sempre necessário

Elementar – Truque que vai funcionar para te colocar na moda, sem precisar gastar muito? O lenço na cabeça e o delineador grosso no olho. Meio Amy, meio anos ‘70, muito ‘80 e ‘90. Sempre Bardot (no cabelo).