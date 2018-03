Rock e chope no Espaço Bodebrown neste sábado

(foto: Gui Gluck)

O Espaço Bodebrown Batel, localizado no Total Storage Boulevard, promove neste sábado (10) a estreia do projeto "Bodebrown Apresenta", que une shows de bandas curitibanas com cervejas artesanais. O grupo Eles Mesmos assume o palco, passeando pelos ritmos folk, ska e rockabilly, às 17 horas.



Para completar, o espaço terá o lançamento de uma novidade da Bodebrown: a cerveja GUARANIPA, criada de forma colaborativa com a cervejaria paraguaia The HOP. Segue o estilo West Coast IPA, referência à American IPA característica da Califórnia, na Costa Oeste norte-americana. Conta com 7% de grau alcoólico, um amargor pronunciado e toque cítrico suave, proveniente do duplo Dry Hopping de Cascade, um tipo de lúpulo norte americano que é personagem central do renascimento das American Ipas. De corpo leve, tem presente toques de caramelo e malte.



A GUARANIPA poderá ser adquirida no contêiner de autoatendimento que equipa o local. As outras cervejas disponíveis nas torneiras durante o final de semana são a Mago de Houblon, Curitiba Pale Ale, Blanche de Curitiba Wit Bier e Drei Hop, além do espumante Sparkling Wine Rose Charmat.



A escalação cervejeira conta ainda com o Growler Day. Este evento traz a cada semana diferentes cervejas para recarga de growlers (os já conhecidos garrafões especiais). A escolhida da vez é a Curitiba Pale Ale, cuja receita foi criada em parceria com a fábrica inglesa Adnams.



O Espaço Total Storage Boulevard funciona do meio-dia às 22h. No sábado conta com feijoada no almoço, além de cardápio com porções, hambúrgueres e sorvetes da DVicz.





Bodebrown Apresenta: show com a banda Eles Mesmos



Data: sábado, dia 10 de março.

Horário: show a partir das 17h - espaço aberto desde o meio-dia

Entrada: gratuita

Endereço: Espaço Bodebrown Batel - Rua General Aristides Athayde Júnior, 22 - Bigorrilho, Curitiba – PR